中和名宅慘淪違建、大廳遭拆　住戶怒：社區門面變廢墟

▲中和區「漢皇馥麗」社區1樓大廳遭拆除。（圖／記者黃靖惠攝）



記者黃靖惠／綜合報導

新北中和區「漢皇馥麗」社區1樓大廳為公共空間，卻被建商二次施工圍起作接待大廳，今年4月被檢舉遭拆，如今氣派的接待大廳鋼條裸露、地面鋪上帆布、拉起封鎖線，一下雨地面濕滑，造成多名住戶摔傷，讓管委會氣得在大門口掛起紅布條，怒批「漢皇開發廣告不實，還我社區1樓大廳」。

新北市中和區「漢皇馥麗」社區位於中山路二段，樓高19層樓，基地面積531坪，格局4房型為主，坪數約74～81坪，總戶數62戶，公共設施標榜有氣派接待大廳、交誼廳以及健身房、瑜珈教室等，如今卻遭人檢舉1樓大廳是違建，今年4月被新北市依法拆除。

▼「漢皇馥麗」社區1樓大廳遭拆除，部分鋼條裸露。（圖／記者黃靖惠攝）



記者今天走訪現場發現，「漢皇馥麗」社區周邊生活機能、交通十分方便，不只有家樂福、大潤發、特力屋、迪卡農、及未來還有捷運環狀線中和站將通車，與周邊住宅大樓相比之下，屋齡相對較新。

社區1樓大廳兩面大片落地窗被拆除，且地上鋪起帆布、沙包、拉起封鎖線，雜亂無章，令社區住戶不滿、氣得跳腳大罵建商「害社區門面變成廢墟」，且因為無遮風避雨設施，一到下雨天大廳大理石地板濕滑，造成多名住戶摔倒，更擔心之後颱風天該如何防颱，為此社區管委會還在大門掛上紅布，怒批「漢皇開發廣告不實，還我社區1樓大廳」。

新北市拆除大隊副隊長陳敬勳表示，依照建築法規規定超過16樓層、50公尺的專用出入口緩衝空間，建物距離人行道與車道之間是不能用隔間封閉或者是圍起，接獲檢舉後查核，與使照核發施工圖不符，今年4月時依法拆除。

新北市消保官主任王治宇表示，該案為建商二次施工，把原先過彎車道空間圍起，當作社區1樓大廳空間，日前被市府拆除後，社區住戶認為建商廣告不實、希望能夠恢復原狀，而住戶與建商在7月時曾經協調，建商表明無法恢復原狀，但是能賠償補償金，最終因內部住戶未取得共識、意見分歧，最後協調破裂，未來雙方將走賠償訴訟。

住商不動產企研室經理徐佳馨建議，建商銷售時廣告該社區若有接待大廳，但卻之後又未依約履行，除涉及廣告不實外，也多數有務之瑕疵問題，住戶可依民法要求建商賠償，建議住戶可以先去調閱當初建物測量成果圖與現況平面圖，證舉建商當初銷售時期廣告不實，是建商違約在先，假使後續協調不成，進入訴訟階段要求建商賠償。