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樓下房客養土狗！深夜狂吠飄異味　他上樓「從門縫瞥見噁心一幕」

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▲▼狗,流浪狗,犬。（圖／記者李毓康攝）

▲飼主們若要養寵物，就要負起責任。示意圖，與本文當事狗狗無關。（圖／記者李毓康攝）

記者張嘉晏／綜合報導

許多人家中都有養寵物陪伴自己，但前提是要有能力負責，也不能影響到其他鄰居。一名網友就抱怨新搬來的住戶，對方家裡養了一隻體型不小的土狗，他不僅常常聽到狗在大聲吠叫，從門縫中也可看到房間有滿地狗屎，味道濃厚令人不勝其擾。

「我要抱怨惡房客。」一名網友在臉書「爆怨公社」中揭露鄰居惡行，他表示自己目前的住處是一棟出租透天，1樓當店面，2-5樓則是住家。他表示房東人很好，也允許房客養小動物，但前提是不能影響到其他房客。

別墅,透天厝,房子,家（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲透天示意圖，與本文事件無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

直到4個月前，原PO住處2樓搬來了新房客和一隻土狗，「只要狗主人不在家，那隻狗只要聽到一些聲響就會瘋狂吠叫，而且叫很久！」他指出，近期狗狗擾民的情況也越來越嚴重，深夜狗吠聲不斷，吵到里長都接獲投訴出面關心。原PO說，不僅如此，整棟房子都有濃厚的狗味，「我在1樓門口就聞到了，偶爾還會看到狗大便被狗踢出房門外。」

原PO表示，這段期間房東有持續和該住戶溝通，但都沒有實質成效；雖然對方答應找到房子就會搬離，但隨著時間流逝，情況仍沒有改善。原PO還說，他前日上樓經過2樓時，眼睛偶然一瞥，透過2樓房客的門縫發現地上都是狗狗的大便，於是便拍了下來傳給房東。

▲▼ 門縫裡可以看到屋內有滿地狗屎 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO上樓時眼睛瞥了一下，卻見噁心一幕。（圖／翻攝自爆怨公社）

然而2個小時後，房東也打電話告訴原PO「2樓房客非常不滿」，對方還表示這張照片侵犯到他的隱私。但房東和原PO都覺得啼笑皆非，「在這間房子裡的人只要走樓梯都會看到那一幕，他如果覺得那是他的隱私就應該貼個東西擋起來！」

原PO隨後還說，其實該房客從4月到現在都沒有繳過房租，房東看他年紀小才相信他、體諒他。然而現在該房客卻造成大家困擾還不改進，實在很無言。

對此網友們表示這房客太不OK，連自己都沒有顧好，更不用說是寵物了，「勸房東趕快報警，要求惡房客趕快付清租金並搬離」、「滿地大便怎麼住得下去」、「難怪現在很多房東都不給養寵物了」、「主人問題很大」、「懷疑有狗狗不適當處理，快拯救狗狗」。

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關鍵字：透天寵物鄰居房東爆怨公社

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