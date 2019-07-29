ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

建案綠屋頂「開心農場」有得吃有得玩　對抗夏天熱浪襲擊

ETtoday房產雲

▲▼(陸府植森建蔽率僅21%，社區擁有大片原生態景致。（圖／業者提供）

▲陸府植森建蔽率僅21%，社區擁有大片原生態景致。（圖／業者提供）

記者黃靖惠／綜合報導

夏天熱浪來襲，建築物為了隔絕戶外熱氣，在頂樓打造「綠屋頂」用綠色植栽布置，打造城市農場、運動公園，種植生機菜圃自給自足，替室內散熱、降溫，讓社區住戶有得吃，也有得玩，其中台中「陸府植森」、「順天硯山行」、「磐鈺雲華」、「帝璟謙和」等為適居調溫宅。

為了改善都市熱島效應，高雄、台南、新竹地方政府推動「綠屋頂」計畫，提供最高改造補助金420萬元，另外，台中市府也大推動占地500坪建案，就增加100棵喬木綠化量的政策，等同1座社區鄰里公園的植樹量，藉以增加綠化並改善都市熱島效應。

台中4大指標性綠屋頂建案之一的「陸府植森」社區，擁有800坪生態花園，頂樓有生機菜圃、種植蔬果香菜，提供給住戶、社區餐廳食材。

▼陸府植森地下室停車場的天井設計，除增加綠覆面外更有自然通風採光效果。（圖／業者提供）
▲▼陸府植森地下室停車場的天井設計，除增加綠覆面外更有自然通風採光效果。（圖／業者提供）

另外住家陽台設計成88座空中庭院，與遍佈花台串聯達到屏蔽遮陽的功能，合計水平與垂直綠化率達282％，形同有2941坪綠覆面積，如同種植300棵大型原生喬木以及6萬株灌木，再加上四周環境北向、南向棟距達100公尺以上，形成「風廊」，讓風自然流動帶走熱空氣。

另一推出綠景地標「順天硯山行」座落於北區崇德商圈，正面對萬坪運動公園，每戶規劃7.5米超大陽台，而寬廣陽台能減少熱輻射，降低室內高溫，陽台與窗外植栽有助於調節溫度。不僅如此，頂樓空中花園設計以植栽和星光觀景為訴求，引進萬坪運動公園，並引進日本Tornex的外氣清淨機，改善空汙問題。

另一個位在公益路、大墩路口的「磐鈺雲華」則標榜為會呼吸的建築，以3000組擴張網接續成離地100米以上的生態綠牆，藉由擴張網讓攀藤植物依附遍佈26層樓，期以達到隔熱降溫效果。

▼陸府植森採深陽台設計，達到屏蔽陽光直射的降溫效果，如同空中院落。（圖／業者提供）
▲▼陸府植森採深陽台設計，達到屏蔽陽光直射的降溫效果，如同空中院落。（圖／業者提供）

此外，「帝璟謙和」則是在建築的垂直面設計著墨，包括錯層大樹陽台，樹種高度可達7~8米高；另外還有寬度8米、深度4米的的懸挑式景觀大陽台，整座建築儼然成為垂直式的大樹建築。

陸府建設表示，面對全球極端氣候的挑戰以及對環境友善的理念，未來的建築勢必得在建築工法和設計上有更多精進與考量，才能為住戶打造出舒適合宜的高品質住宅。

▼陸府植森臥室外的低台度花台設計，可屏蔽陽光直射。（圖／業者提供）
▲▼陸府植森臥室外的低台度花台設計，可屏蔽陽光直射。（圖／立智公關顧問股份有限公司）

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

6月4日 11:57

影／北市新案單價只要25萬元　這種算法惹民怨

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

6月4日 11:53

垃圾變身居家好幫手？　4招牛奶盒起死回生術

很多外食族或是大學生習慣在外解決三餐，一經過便利商店，突然就會想來一杯冰冰涼涼的飲料。而每當喝完一杯飲料，就等於製造了一個需要再加工回收的垃圾。你有想過這些「可回收垃圾」可以有其他用途嗎？對此，信義居家提出4招牛奶盒活用術，讓垃圾也能變成居家好物。

6月4日 11:51

汐止新建案「37坪4房」怎麼隔？　網推「書廚心洞」新空間

買房是人生大事，新北市一起新建案廣告標語引起網友討論，因為廣告上寫著「37坪、4房」，讓人開始好奇「37坪扣掉公設後，4房到底要怎麼隔間？」

6月4日 10:43

8000元租豪宅透天！鏡中驚現「爛臉女躺浴缸」　閨蜜抖查…和凶宅同地址

小心租金太便宜有「詭」！一名女網友發抖直呼，日前朋友在高雄找到一間豪宅透天，租金8000元實在太便宜，本來與房東相約晚上看房，怎料原PO還沒到現場，就在鏡子裡看見一名女子全身鮮血倒臥浴缸裡，她嚇得輸入地址查網，竟發現是凶宅。

6月4日 10:28

MLD進駐微風南山驚傳失利？3餐廳開店2個月全熄燈　震撼業界

高雄MLD集團旗下étage 15 ENJOY TABLE、悅品飲茶及悅品擺酒3間餐廳，4月1日才斥資8千萬進駐微風南山百貨，不過沒想到短短2個月卻突然無預警停業，3家餐廳在日前公告只營業到5月31日，只開店60天也引起業界震撼。

6月4日 04:09

讀者迴響

熱門新聞

苦等房屋「白菜價」　3種房屋未..

臉書「冷氣賣1萬5」…客譙沒屁..

房買女友名下！他傻養3年冒綠光

交屋前「被延後」超苦惱　釣出房..

每天背爸爸爬3樓！他想分家被網..

冷氣在客廳！他一招讓「房間涼爽..

他日本買房喊窮　網羨慕：太便宜

國考妹1天花百元 神級省錢法曝..

房東2條件…約到期退2萬4　網..

半夜上廁所！牆面浮「21張人臉..

ETtoday房產雲

最新新聞more

年薪百萬很好嗎？網嘆只算平民

「開心農場」綠屋頂抗夏　有得吃..

日式風室內設計竄出頭　暖木冷竹..

中和名宅慘淪違建、大廳遭拆　住..

窗飄白影！長髮女等普渡…網笑炸

蓋住宅不夠看！上市建商斜槓開貴..

買出入口圖方便？神秘買家砸億元..

打算台中員林通勤　他求買房地點

國考妹1天花百元 神級省錢法曝..

澳洲房價暴跌　這城市將是新重鎮

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366