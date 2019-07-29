建案綠屋頂「開心農場」有得吃有得玩　對抗夏天熱浪襲擊

▲陸府植森建蔽率僅21%，社區擁有大片原生態景致。（圖／業者提供）



記者黃靖惠／綜合報導

夏天熱浪來襲，建築物為了隔絕戶外熱氣，在頂樓打造「綠屋頂」用綠色植栽布置，打造城市農場、運動公園，種植生機菜圃自給自足，替室內散熱、降溫，讓社區住戶有得吃，也有得玩，其中台中「陸府植森」、「順天硯山行」、「磐鈺雲華」、「帝璟謙和」等為適居調溫宅。

為了改善都市熱島效應，高雄、台南、新竹地方政府推動「綠屋頂」計畫，提供最高改造補助金420萬元，另外，台中市府也大推動占地500坪建案，就增加100棵喬木綠化量的政策，等同1座社區鄰里公園的植樹量，藉以增加綠化並改善都市熱島效應。

台中4大指標性綠屋頂建案之一的「陸府植森」社區，擁有800坪生態花園，頂樓有生機菜圃、種植蔬果香菜，提供給住戶、社區餐廳食材。

▼陸府植森地下室停車場的天井設計，除增加綠覆面外更有自然通風採光效果。（圖／業者提供）



另外住家陽台設計成88座空中庭院，與遍佈花台串聯達到屏蔽遮陽的功能，合計水平與垂直綠化率達282％，形同有2941坪綠覆面積，如同種植300棵大型原生喬木以及6萬株灌木，再加上四周環境北向、南向棟距達100公尺以上，形成「風廊」，讓風自然流動帶走熱空氣。

另一推出綠景地標「順天硯山行」座落於北區崇德商圈，正面對萬坪運動公園，每戶規劃7.5米超大陽台，而寬廣陽台能減少熱輻射，降低室內高溫，陽台與窗外植栽有助於調節溫度。不僅如此，頂樓空中花園設計以植栽和星光觀景為訴求，引進萬坪運動公園，並引進日本Tornex的外氣清淨機，改善空汙問題。

另一個位在公益路、大墩路口的「磐鈺雲華」則標榜為會呼吸的建築，以3000組擴張網接續成離地100米以上的生態綠牆，藉由擴張網讓攀藤植物依附遍佈26層樓，期以達到隔熱降溫效果。

▼陸府植森採深陽台設計，達到屏蔽陽光直射的降溫效果，如同空中院落。（圖／業者提供）



此外，「帝璟謙和」則是在建築的垂直面設計著墨，包括錯層大樹陽台，樹種高度可達7~8米高；另外還有寬度8米、深度4米的的懸挑式景觀大陽台，整座建築儼然成為垂直式的大樹建築。

陸府建設表示，面對全球極端氣候的挑戰以及對環境友善的理念，未來的建築勢必得在建築工法和設計上有更多精進與考量，才能為住戶打造出舒適合宜的高品質住宅。

▼陸府植森臥室外的低台度花台設計，可屏蔽陽光直射。（圖／業者提供）

