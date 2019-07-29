總統大選攪亂豪宅春水？業者：價格最慘下修3成

▲大師房屋董事長陳建慶。（圖／記者張菱育攝）

記者張菱育／台北報導

總統大選將至，業者直指：「豪宅價格面臨再下修，次級豪宅價修最低達3成。」明年有總統大選，在政局未定之前，買方對房市抱持觀望，且未來豪宅市場恐還會再向下修正，價格跌幅，將較一般住宅跌得還兇。

由信義區起家、已經營25年的豪宅仲介大師房屋，2011年進駐京站「大師國際商務中心」，近期該公司整合總部、地政士事務所、加盟事業處、國際事業部、租賃事業處，以及合併「中山營業處」共約70名員工，今日正式進駐「欣翰士林官邸」。

大師房屋董事長陳建慶表示，公司店數最多達15家，受到房市大環境影響，目前僅剩6家直營店、4家加盟店，營業額從2011年的高點掉8成，過去幾年都賠錢經營，希望未來能轉虧為盈，「不能開源，只能節流」，因此收掉天母營業處，轉進駐「欣翰士林官邸」後，每年能夠省下200多萬元的租金。

對於未來豪宅市場的走勢，陳建慶認為，明年有總統大選，在政局未定之前，買方對房市抱持觀望，且未來豪宅市場可能還會再下修，一級豪宅可能下修1成~1成5、次級豪宅則可能下修2~3成。

豪宅市場取決大環境的影響，包括政治及經濟等因素，加上區域位置條件也深受影響，像是大安森林公園周邊豪宅，較沒有賣不掉的問題，只取決於屋主願不願意賣；但是像是新北市的新莊、板橋、桃園青埔、台中等重劃區，都超量供給，價格較難以支撐。