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花700住膠囊旅館！「魔音轟耳一晚」她失眠：真他X的　網雷爆拒住

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▲花700住膠囊旅館！「魔音轟耳一晚」她失眠：真他X的　網雷爆拒住　（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲照片可見，上下空間狹窄，有股壓迫感！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

不少背包客想省錢因而選擇住膠囊旅館，但一分錢一分貨，舒適度與品質也反映在住宿費上！一名女網友好奇去住一晚，照理5分鐘就能夢周公的她，卻被各種噪音吵到崩潰，最後無奈投降，「真他X的『聲聲』不絕啊！」

這名女網友在臉書《爆怨公社》透露，日前心血來潮想住膠囊旅館，含早餐花了700元，入住後只能以4字「悔不當初」來形容，忍不住抱怨自己，「家裡好好的房間不睡，跑來體驗什麼膠囊旅館！」

「真他X的『聲聲』不絕啊…」她一臉怨氣直呼，身懷5分鐘入睡的絕技突然失效，根本無法好好安眠，四面八方的噪音更是不絕於耳，像是門開開關關的、衣櫃解鎖聲、咳嗽聲、皮箱拉鍊聲、上鋪跺腳聲等，無奈自嘲「可惜我不會打呼，實在是虧大了！」

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▲花700住膠囊旅館！「魔音轟耳一晚」她失眠：真他X的　網雷爆拒住　（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲網友反推，日本的膠囊旅館！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

所幸原PO終於在凌晨1點30分進入夢鄉，難忘的一夜也讓她對膠囊旅館打上壞印象，體驗文一出後，掀起大批網友關注，紛紛直呼「真的，體驗過一次何謂背包旅館之後，嗯～還是乖乖訂單人房就好」、「膠囊旅館只適合不怕吵易入睡且能睡得跟豬一樣的人，像我睡死還一覺到天亮」、「就很像棺材啊」、「需要有個人空間感的人完全不適合住這個，住這個不如去複合式網咖，還可以玩電腦、看影片累了就睡」、「眼罩和螺旋耳塞必備…」、「不好睡裡面又很悶」。

不過，也有人持不同看法，「日本很多膠囊旅館或青旅cp值都滿高的」、「台北有間很不錯，房間裡都安安靜靜地」、「在日本膠囊旅館是給趕不上末班車的上班族或是應酬喝ㄎ一ㄤ的人，臨時有地方可以睡覺的」、「蠻想體驗的ㄟ好酷」。

關鍵字：膠囊旅館噪音住宿

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