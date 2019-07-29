愛河房價保證？號稱「高雄小天母」　這社區5年房價沒跌過

▲高雄的河堤社區指名度非常高，房價保值效果佳。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

這幾年高雄房價起起伏伏，但是有些地方就是很保值，例如南高雄的文化中心周邊，就是高雄中古屋最保值的區段，而北高雄房價最保值的地方，當屬河堤社區，不僅最近5年房價沒跌過，甚至屋齡25年以上的中古屋房價，都還能站在2字頭。

▲河堤社區不僅有綠意，人文素質亦高。（圖／記者陳建宇攝）

河堤社區位於高雄市三民區西側，緊鄰左營和鼓山區，是高雄知名的社區，因愛河行經而得名，信義房屋河堤店一級專員張家睿表示，河堤社區有許多異國料理餐廳、環境舒適，吸引很多外籍人士居住，因此也被稱為「高雄小天母」。

▲河堤國小建校約5年，已是總量管制學校。（圖／記者陳建宇攝）

河堤社區周邊的機能豐富，包括裕誠路兩側餐飲店家多，生鮮採買可至附近的「大樂購物廣場」及開幕不久的「悦誠廣場」，休憩則有河堤公園，就連學區河堤國小也是總量管制的新學校。張家睿表示，若要在河堤社區挑1個缺點就是目前周邊沒有捷運站，其餘的生活機能可說是應有盡有。

▲河堤社區的中古屋房價至少都有接近2字頭水準。（圖／記者陳建宇攝）

河堤社區的房子在高雄有多熱門？張家睿指出，河堤社區的熱門物件釋出之後，最快2~3天就能找到買家，而且該區段房價幾乎不會跌，中古屋屋齡在10年上下的社區如「太普上河堤」、「河堤之星」等，房價每坪18~24萬元，而屋齡更舊如「國家音樂廳」、「鼎宇春天」等，房價也有每坪19~21萬元的實力。

▲新建案「閱河堤」規劃42~65坪的3~4房產品。（圖／記者陳建宇攝）

而河堤社區因為開發飽和，區域新建案較少，進場不久的「閱河堤」，規劃42~65坪、3~4房的產品，該案採用Alfa Safe耐震系統工法，開價每坪28~32萬元。該區段今年928檔期也將有地上權建案推出，據了解剛規劃2~3房，這也將是河堤社區近30年來首度有2房產品進駐。