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財經高手沒加持！顧立雄鄰居戶賣屋　持有3年賠售440萬

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▲▼台北市北投區文林北路138號「藍田陞玉」,豪宅。（圖／記者張菱育攝）

▲「藍田陞玉」5樓戶，屋主賠440萬元脫手。（圖／記者張菱育攝）

記者張菱育／台北報導

又出現賠售案！根據實價登錄資料發現，位於北投區的「藍田陞玉」5樓戶，今年4月交易，原屋主賠售440萬元脫手，且成交單價創該社區次低。該社區住戶有金管會主委顧立雄與經濟部次長王美花夫妻，住在位於25樓的頂樓戶。

「藍田陞玉」位於北投區文林北路、明德路口，對面為士林科技園區，近捷運明德站，根據內政部實價登錄資料，顧立雄夫妻在2013年6月時，以預售價1.38億元購入25樓頂樓戶，拆算車位每坪單價約100萬元，為該社區第二高價。

而最高價則為另一間頂樓戶，買方於2016年8月購入，總價約1.42億元，每坪單價約103萬元。今年4月成交的5樓戶，總價4160萬元，拆算車位價格每坪單價約74.9萬元，創該社區次低價，而前一屋主以4600萬元買進，也就是賠售440萬元。

觀察「藍田陞玉」自實價登錄以來，共有45筆交易紀錄，近3年房價走勢，成交單價多在80萬元以上，中高樓層則可站上9字頭。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，該物件成交價賠售1成，主要是因當初買在房價高點，現在屋主要再脫手，幾乎都只能認賠出售。

關鍵字：實價登錄北投區藍田陞玉賠售顧立雄信義房屋

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