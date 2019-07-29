東區「最黑暗時刻」已過　房東降租3成吸國際品牌進駐

▲欣元商仲調查，北市東區商圈今年第1季店面空置率達13.4％、27間空店面，直到7月空置率降9.4％、剩下19間空店面。（圖／記者李毓康攝）



記者黃靖惠／綜合報導

北市東區商圈「最黑暗的時刻」已過去了，據欣元商仲調查，今年第1季店面空置率達13.4％、27間空店面，直到7月空置率降9.4％、剩下19間空店面，至於租金部分，和5年前比較平均下調15～30％，且陸續有日、韓、港、中等國外品牌詢問空置店面，預測到明年下半年，店面空置率可望下降到5％以內的合理水準。

5年前東區商圈租金達到巔峰，又遇國內零售市場不景氣，電商崛起、衝擊實體店面，店面業者陸續撤離，導致店面空置率創史上新高、空置率達13.4％，成為東區商圈「最黑暗的時刻」。

但根據欣元商仲調查，今年上半年東區商圈已達景氣谷底，店面空置率下降4％，且最近1年新承租業者不乏有國際品牌，預測明年下半年，店面空置率可降至5％以內的合理水準。

欣元商仲總經理焦文華表示，東區商圈先前空店潮，輿論將房東形塑為「貪婪的吸血鬼」，但實際狀況不然，而是房東願意降租與租客共體時艱，只是市場變化太快「降的幅度比不上退租速度」，據統計今年新租客平均租金降幅達15％~30％，連原有的老租客部分房東也讓利，租金下調10~15％。

焦文華分析說明，東區最精華路段忠孝東路四段、光復南路、復興南路共有201家店面，以高毛率、高單價的行業別為主，如鐘錶、珠寶、精品、服飾、藥妝、保養品、運動用品、銀行等行業就佔了8成。

隨著許多老牌店家撤離，許多國際品牌看準租金相對低檔，跟著搶插旗商圈，最近1年新加入國際品牌有「ETUDE HOUSE」、「MOMA」、「Lavelier」、「PUMA」、「K.UNO JAPAN」、「Adidas」、「CITIZEN」、「時刻旅行樂園」、「松本清」、「今生金飾」、「松包子」等公司。

焦文華指出，很多知名品牌的全國營收冠軍店或千萬店，都位在忠孝東路四段上的分店，另有15家連鎖品牌在東區同時開設2家、甚至3家分店，未來2~3年東區商圈周邊大巨蛋、正義國宅都更案、台電多目標使用新建工程3大指標工程陸續完工後，商圈將有擴大串聯的效應，帶動更多的人潮，東區很有機會重返昔往繁華的榮景。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，先前東區一波倒店潮，多是臨主幹道的街邊店，因為坪數大、租金高，因而空租時間長，但隨著空置一段時間，加上政府積極推動再造商圈，租金降至合理範圍，原先巷弄經營餐飲店鋪一旦有釋出立即有人搶租。

不過台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰則指出，國內二線商圈捷運行天宮站、蘆洲徐匯商圈、或民生社區商圈都傳高價店面出租，反觀東區房東雖然降租，但因逛街消費力道不足，一時恐也難讓東區重返榮耀。