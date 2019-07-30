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陸房企分化劇烈！「超千億級」熱情搶地拓儲　資金緊張型斷臂求生

ETtoday房產雲

▲▼房地產。（圖／CFP）

▲截至7月23日，今年大陸共有271家房地產企業宣告破產清算。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

「2019博鰲房地產論壇」昨（29）日正式閉幕，與會企業人士和業內專家普遍認為，地產企業已經走出舒適區，行業面臨的不確定性在不斷增加，僅從上半年的業績表現來看，大房企的銷售業績普遍穩健增長，與此同時，不少現金流緊張的房企，不得不轉賣項目斷臂求生，甚至直接破產。

▲▼鏈家房地產經紀。（圖／CFP）

▲鏈家房地產經紀。（圖／CFP）

上半年房企業績深度分化

據《經濟參考報》報導，克而瑞(CRIC)針對房企上半年業績監測數據顯示，從盈利結構來看，市場調整期房地產行業馬太效應持續放大，集中度進一步提升，同時，盈利能力的分化也在加大。其中，2019年上半年預計盈增（排除扭虧）的房企中，百強房企佔到11家，而盈虧的則基本是小規模房企。

另一方面，從土地市場收儲佈局來看，上半年房企之間分化也在加劇，隨著部分城市土地市場回溫，房企搶地的消息不斷傳出。其中，規模超千億級的房企加快拓儲節奏，多數企業拿地熱情回溫。

中國指數研究院的統計數據顯示，上半年龍頭房企之一的碧桂園一改去年的「降速」風格，快速吸收土儲，半年內拿地金額佔銷售額比重為25.3%，其中二季度該比值達42.8%。

克而瑞研究中心分析人士朱一鳴指出，整體來看，儘管房地產行業處於調整期，對於眾多中小房企而言，弱市下站穩腳跟並不容易，但強者恆強的邏輯依然存在甚至更加凸顯。

▲▼大陸房地產巨頭碧桂園。（圖／視覺中國CFP）

▲大陸房地產巨頭碧桂園。（圖／視覺中國CFP）

行業進入新一輪整合期

中指院相關負責人也指出，從融資層面來看，不同房企之間的融資能力將進一步分化；大型房企普遍具有信用評級較高、資質較好、融資管道較廣、信託融資佔比較小等特點，企業的債務覆蓋率較好，信用債的監管調控對大型房企整體影響不大；相比較而言，融資收緊對中小型房企在融資規模和成本上影響相對較大，尤其對短期高負債以及信託融資佔比較高的房企帶來考驗。

業內分析認為，2019年大陸房地產行業將從高速增長向平穩增長過渡，龍頭企業優勢更加明顯；隨著房地產行業競爭日趨激烈，行業發展在「量」上處於頂部，兼併加劇，行業集中度將持續提升。

從龍頭房企的發展戰略來看，恆大、碧桂園、萬科等企業幾乎不約而同的選擇多元化業務方向。其中，恆大方面表示正式轉型為多元化綜合型企業，逐漸形成以地產為基礎，旅遊文化、健康養生為兩翼，新能源汽車為龍頭的產業格局，而碧桂園也在佈局機器人、現代農業等多元化業務。

關鍵字：2019博鰲房地產論壇大陸房地產碧桂園房地產企業

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