支持台灣作品！2019 Dezeen Awards台建築室內設計入圍共14件

今年的Dezeen Awards，台灣在室內設計及建築上表現突出，共14件入圍，讓人更期待決選的到來！現在，Dezeen更舉辦投票活動，快一起來幫台灣作品加油，讓評委看到我們的氣勢！！

今年，Dezeen Awards從87個國家的4500多個參賽作品中，提列出國際性的計畫、作品和工作室的入圍名單，以最具全球視角的眼光，確立世界上最傑出的新建築、室內設計和商品設計！

以下來看今年的名單，展示了什麼樣的設計風格，又是什麼樣的建築師極設計師，獲得入選的肯定！（然後記得投票！！！）

室內設計

今年的室內設計入圍名單中，除了大膽的粉紅純素披薩店、有舊機車棚的圖書館等國外優秀作品外，要特別提到的是，台灣作品在這個領域表現十分亮眼！今年有柏成設計（J. C. Architecture）、天沐設計（T. M Design Studio）、十分建築（Very Studio）、Mlkk studio、本埠設計（B+P Architects）、A Little Design、馥閣設計（FUGE）、均漢設計（KC Design Studio）、深活生活設計（Studio In2）等9家共11個案子入圍，恭喜他們！

投票連結

房屋室內設計（House interior）

J.C. Architecture, Living Lab﻿

公寓室內設計（Apartment interior）

天沐設計，《串聯》（Connection）

圖片來源／dezeen

（完整文章請看城市美學新態度）

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