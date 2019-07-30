60K夫妻租房「在高雄養小孩」：過得去嗎？　過來人曝開銷明細...很殘酷

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

高雄一對夫妻月薪6萬，小孩剛出世，目前打算租房的他們很好奇，若租金抓上限在1萬5千元，是否能兼顧一般的生活品質？對此，就有過來人列出一個家庭最基本的低消明細，同時不禁感嘆，「所以貧窮複製不是幹話」。

男網友在PTT「高雄版」發文提到，朋友一家三口打算在高雄租房子，預算落在1萬到1萬5之間，夫妻倆月收入加起來約6萬，而小孩剛出生，還沒開始上幼兒園，就目前的狀況來看，「生活品質還過得去嗎？」

對此，鄉民直指「小孩是關鍵」，「隨著小孩長大，要繳的越來越多，會越來越硬派寫實」、「如果要送保母，小孩請估20000的支出，想一想覺得會很辛苦喔」、「我覺得至少10萬，6萬還養小孩會過得很厭世」；不過也有不少人正面看待，「高雄算很好過了，看你平常消費」、「PTT整天一堆人在說錢太少養不起小孩，奇怪...我高雄結婚的朋友人人都有生，有的孩生2個，他們也沒有錢到哪」。

▲網友大致列出低消明細。（圖／翻攝自PTT）

就有網友po出自家的低消明細，首先小朋友的開銷包括保母費15000、雜項開銷5000；至於家庭部分，包含月租屋1萬-1萬5、水電瓦斯第四台每月約1500、手機月費2支1500，而餐費若每人1天算200，1個月下來約1萬2。

他表示，這僅是最基本開銷，就至少要4萬5000元，還不包括養車、人身保險等，「60000大概有點緊！高雄只能省到房租，其它雜項其實不分縣市都差不多」。不過也有鄉民看得很開，「還過得去啦，社會上多的是這樣的家庭。最花錢的階段就2歲以前，早點去排公托、公幼、非營利幼兒園，可減輕不少負擔。」

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▼小孩的開銷會越來越大。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）