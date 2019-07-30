鬼門將開！房照看、約照簽　專家：別做這件事就好

▲現在的購屋族並不忌諱在農曆七月看屋。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

馬上就是農曆七月了，這個所謂的「民俗月」一直都有很多禁忌，例如晚上不要吹口哨、拍照，也盡量不要到海邊玩等，不過隨著時代演變，很多過去的禁忌，在年輕人眼中已不再是禁忌，買賣房子也一樣。

老一輩的人很忌諱農曆七月這個月份，認為在這個月「諸事不宜」，但年輕一輩沒那麼多禁忌，信義房屋美術東二店專案經理王泓勝表示，農曆七月的民間習俗隨著時代變遷已經淡化許多，過去一些例如看屋、簽約等等的動作，現在完全不是問題。

王泓勝指出，現在民眾只有交屋會避開農曆七月，其餘和平常月份沒什麼兩樣，而且從簽約到交屋通常需要30~45天，因此即便在農曆七月簽約，交屋時也早就過了農曆七月。

▲王泓勝表示，農曆七月通常是梅雨季或颱風季，反而更適合看屋。（圖／記者陳建宇攝）

從交易量也能看出端倪，以高雄市為例，過去3年農曆七月所在的月份，交易量都穩定維持在2600棟左右，與前、後月也幾無差距，證明就算是在農曆七月，民眾房子照樣買賣。

甚至有一些年輕族群特別喜歡在農曆七月看屋，王泓勝表示，因為農曆七月的時間點剛好是梅雨季、颱風季，這段時間下雨機率高，剛好可以看出房子有沒有漏水的問題，因此反而有不少民眾喜歡在這段時間看房子。

▲對於建商來說，農曆七月房照賣、活動照辦，只是動土、公開等儀式會避開。（圖／記者陳建宇攝）

對於建商來說也是如此，農曆七月的房屋銷售並不會特別差，京城建設發言人周敬恆表示，農曆七月簽約買房子的大有人在，不過建商推案還是會希望選在良辰吉時，因此像建案動土、公開等還是會避開農曆七月。