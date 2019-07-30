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房市回暖　新竹、南投人最捧場！買氣年增超過25%

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▲▼台北市士林區鳥瞰照,房市,房產。（圖／記者張菱育攝）

▲今年上半年買賣移轉棟數14.4萬，跟去年同期相比增加5.6%。（圖／記者張菱育攝）

記者張菱育／台北報導

今年房市景氣明顯感受到回暖，今年上半年買賣移轉棟數14.4萬，跟去年同期相比增加5.6%，是從2015年以來上半年買賣移轉棟數新高。其中，新竹市、南投縣上半年買賣移轉棟數，增加25%以上。專家認為，若下半年表現持穩，全年可望達28萬棟。

依據內政部統計資料，近6年全台上半年移轉棟數，買賣移轉棟數最低點在2016年，之後一路緩步走升，今年上半年14萬3788棟為近5年新高，而各縣市今年上半年的表現，以新竹市最為亮眼，跟去年同期相比成長25.8%，其次為南投縣，年增幅達24.5%。

大家房屋企畫研究室主任郎美囡表示，不動產市場逐步脫離谷底，剛性自用買盤的出手意願增強，其中新竹市受惠科學園區就業人口及產業帶動，近年推案量大，尤其關埔特區新案林立，且多以2~3房為主力，符合在地首購族的需求。

至於高雄市為六都中交易量成長最多，年增20.1%，郎美囡認為，從去年底大選落幕後交易量大幅成長，不過下半年受選舉干擾，交易量可能將放緩。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，房市回溫節奏明朗，置產型買方也開始佈局，尤其資金回流後，高單、高總價不動產頗受矚目，市場明顯活絡，但是下半年受總統大選影響，部分買方可能抱持觀望態度，下半年買氣恐受影響，但在整體量增價穩趨勢下，房市已經告別低迷，轉為正向發展。

▲▼上半年買賣移轉成長前十大縣市。（圖／住商機構提供）

關鍵字：上半年買賣移轉全台新竹住商不動產大家房屋

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