高雄這房型待租量占3分之1強　專家：想出租得耍心機

▲高雄屋齡新、有電梯的2房物件最容易出租。（圖／翻攝591租屋網）

記者陳建宇／高雄報導

房子要好出租，除了價格和位置之外，格局也很重要，根據房仲業者統計，在高雄出租住宅當中，比例最高的格局是3房，佔比達36.75%，也就代表這樣的產品數量多，要順利出租就必須花一些心機。相較之下2房因為新、有電梯，反而是高雄租屋市場的主流，只不過近年2房推案量大，專家提醒日後恐要爆量風險。

▲住商機構統計高雄出租住宅各種格局的佔比。（圖／住商機構提供）

根據住商機構統計，高雄市的租屋產品格局從1~5房都有，其中1房佔6.21%，2房佔31.57%，3房佔36.75%，4房則是17.38%，5房則為8.09%。從比例看3房的比例最高，代表供給量也最多。

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，高雄有不少3房產品是公寓，由於需要爬樓梯，因此很多民眾不住就乾脆出租。不過因為屋齡較高、沒有電梯，這樣的3房要出租需要花點心思，例如提供家具、家電，或重新粉刷等吸引承租方。

▲專家建議民眾如果想當包租公或包租婆，還是要選擇租屋需求大的區段置產。（圖／記者陳建宇攝）

相較之下較新、受歡迎的格局是2房，雖然佔比也超過30%，但是因為多半是位於屋齡較新的電梯大樓，因此能獲得租客的青睞。不過徐佳馨提醒，近2年高雄市推出的預售小宅數量多，未來成屋後可能會造成2房爆量，並且出現「新屋擠壓舊屋」的狀況，屆時要租個好價錢恐怕不容易，民眾若想要買房當個包租公或包租婆，還是要慎選區段，挑在租屋需求旺盛的地方才有賺頭。