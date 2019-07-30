「未來3~5年波動不大」房仲預測房市走向　強攻桃園市場

▲太平洋房屋總經理蕭朝陽。（圖／記者張菱育攝）

記者張菱育／台北報導

太平洋房屋今日舉行「2019 太平洋房屋店東長群英會─房市趨勢與經營論壇」，號召全台加盟店東與店長齊聚一堂，並推出線上720實境看屋及IRS雲端智慧房仲。太平洋房屋總經理蕭朝陽也表達對未來房市的看法，預估未來的3~5年房市波動不大，今年買賣移轉棟數有機會上看29萬棟。

已成立34年的太平洋房屋，今年上半年新開店數達17家，預計下半年將可再增加20家加盟店。統計近1年加盟店數年增率，高達11.6%，蕭朝陽表示，總部提供加盟店行銷資源、教育訓練課程、強力的房產搜查工具、線上720實境看屋及資訊房管系統，未來將導入太平洋集團多元資源，與加盟店齊心前進，未來目標要衝出150家分店，重回一線品牌。

根據內政部統計，2016年全台房市交易量24.5萬棟、2017年26.6萬棟、2018年27.8萬棟；而2019年上半年六都買賣移轉棟數也創下近5年以來的新高，自2016年落底後連續3年觸底反彈，房市逐漸回溫。五大銀行新承做房貸金額也創近4年新高，年增超過1成，顯示房市成交量穩定增加，可望持續成長。

蕭朝陽指出，今年新增分店多集中在桃園區域，其次則為雲林、彰化、南投等區，過去房價已下修2成，而近期房價已有回升3~5%，預估未來的3~5年房市波動不大，要看通貨膨脹會到甚麼程度，此外，預估今年買賣移轉棟數有機會上看29萬棟，但房市交易若未達33萬棟，表示房市尚未恢復熱絡。