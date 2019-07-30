7月高雄成交量瞬降3成　房仲指市長參選總統影響大

▲房仲業者統計7月成交資料，全台總成交量減少13.1%。（圖／記者張菱育攝）

記者張菱育／台北報導

房市進入下半年之際，交易量出現波動狀況，據房仲業者統計7月內部成交資料，六都交易量漲跌互見，雙北市及高雄市跌幅都較6月更嚴重，全台總成交量減少13.1%，顯示市場的交易熱度已漸趨緩，後續房市還有待觀察。

中信房屋根據內部成交資料統計7月房產交易表現，僅有桃園市及台中市月增率呈現正成長，分別月成長1.3%及4.2%，台北市、新北市和高雄市月增率則呈現負成長，分別減少18.9%、25%和27.9%，總計全台月減13.1%。

年增率的部分，新北市、桃園市、台中市分別增加8.8%、32.9%、14.1%，而台北市、台南市與高雄市分別減少5.2%、9.4%與23.7%，全台年增率增加10.8%。

中信房屋總經理張世宗分析，7月份台北市、新北市和高雄市交易量下滑幅度較大，主要是因6月交易量基期較高，再加上豪大雨等氣候因素，導致降低民眾看屋及交易意願，「但觀察7月年增率，全台成長10.8%，顯示今年交易狀況比往年表現還優，其中以桃園市表現最佳。」

反觀高雄市年增率下滑較大，張世宗分析，除了因今年豪大雨因素干擾之外，也與高雄市長參與總統大選正式出線有關。據了解，高雄民眾擔心未來發展前景，因此在購屋考量上逐漸產生猶豫，再加上屋主因上半年市況熱絡，在出售價格上姿態轉趨強勢，讓締結成交時間，因而產生遞延的現象。