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超愜意！「御中央3」隱居央北核心　享受高機能大坪數

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▲超愜意！「御中央3」隱居央北核心，享受高機能大坪數。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

▲▼御中央3,央北重劃區,景裕建設,中央新村,捷運環狀線,新北市民生社區。（圖／記者姜國輝攝）

▲有記憶中的透天厝加上寧靜的綠色街廓，新店中央新村有著新北市民生社區的美名。（圖／記者姜國輝攝，以下同）

記者黃稜涵／採訪報導

新店的中央新村有著記憶中的透天厝，再加上寧靜的綠色街廓，因此有新北市民生社區的美名，而走在中央新村裡面可以發現有兩棟建築物，令人特別難忘，這兩棟建築物融合現代建築與傳統街廓，創新的建築風貌相當吸睛，這是由景裕建設攜手常春藤學院派國際建築團隊，所打造的「御中央」系列建築。

▲▼御中央3,央北重劃區,景裕建設,中央新村,捷運環狀線,新北市民生社區。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼景裕建設攜手常春藤學院派國際建築團隊，打造創新建築風貌「御中央」系列建築。

▲▼御中央3,央北重劃區,景裕建設,中央新村,捷運環狀線,新北市民生社區。（圖／記者姜國輝攝）

景裕建設董事長張偉裕表示，我很像一個棒球的總教練，找到我認為最佳的球員，想辦法去激勵他們，讓他們發揮他們的潛能，因此找來呂建勳大師、邱輝煌大師、陳宇晃大師、孫佩修大師組成最佳團隊，「御中央3是一個輕建築，在外觀上採用大量的玻璃，樑帶也用玻璃，開大面窗降低檯度，因為現代人生活很緊張，希望他們可以回到家之後，不是像以往很古典沈重的外觀，回到家就感覺很輕鬆、很自在」。

▲▼御中央3,央北重劃區,景裕建設,中央新村,捷運環狀線,新北市民生社區。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼景裕建設董事長張偉裕表示，自己像是棒球總教練，找到他認為最佳的球員，組成常春藤學院派國際建築團。

▲▼御中央3,央北重劃區,景裕建設,中央新村,捷運環狀線,新北市民生社區。（圖／記者姜國輝攝）

瞄準高端族群需求，熱銷建案「御中央3」主攻45坪、63坪的高機能大坪數，格局挑高3米25，採開放式設計還能自由調整彈性運用，讓視野變得更加寬闊，輕鬆勾勒出未來喜歡的生活樣貌，注重隱私寧靜的純住宅環境，也吸引許多追求生活品質的自住客前來搶購！已購民眾王小姐提到，在附近走過一圈之後，還是最喜歡御中央系列建築，「我覺得看起來就是給你有一個小豪宅的感覺，而且它的氣質非常好，尤其你走進去一樓的時候，看起來沒有很豪華，可是真的很有書卷味，這點很吸引我」。

▲▼御中央3,央北重劃區,景裕建設,中央新村,捷運環狀線,新北市民生社區。（圖／記者姜國輝攝）

▲已購民眾王小姐提到，在附近走過一圈之後，還是最喜歡御中央系列建築，「看起來就是有小豪宅的感覺，而且氣質非常好」。

▲▼御中央3,央北重劃區,景裕建設,中央新村,捷運環狀線,新北市民生社區。（圖／記者姜國輝攝）

▲主攻45坪、63坪的高機能大坪數，格局挑高3米25，輕鬆勾勒出未來喜歡的生活樣貌。

御中央2專案副理涂家銘進一步說明，御中央系列想要打造一個比較優質的住宅環境，讓大家可以選擇均質大戶，戶數單純以外，產品也非常多元化，「同樣45坪的產品，我們有兩種格局可以讓客戶挑選，不管是你要微奢華的大3房
或者是機能型的4房，讓客戶可以在相同的價格上，選擇最適合自己的產品」。

▲▼御中央3,央北重劃區,景裕建設,中央新村,捷運環狀線,新北市民生社區。（圖／記者姜國輝攝）

▲御中央2專案副理涂家銘說明，御中央系列想要打造一個比較優質的住宅環境，讓大家可以選擇均質大戶。

御中央3隱居央北核心，不用忍受車水馬龍的吵雜聲，但2分鐘就能抵達公園、學校，附近的生活機能也十分便利，有IKEA商城、年底即將開幕的京站購物商場，加上即將通車的環狀線十四張站加持，成為享受靜巷綠樹，擁有最佳生活品質的購屋首選！

▼生活機能也十分便利，附近有IKEA商城、年底即將開幕的京站購物商場，成為享受靜巷綠樹的購屋首選。

▲▼御中央3,央北重劃區,景裕建設,中央新村,捷運環狀線,新北市民生社區。（圖／記者姜國輝攝）

關鍵字：新北建案新店御中央景裕建設中央新村環狀線京站

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