傻哥洗衣初體驗！洗衣精一倒0泡泡...下秒「洗劑盒失控猛吐」　真相笑噴飯

▲哥~這是把手啦。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名男網友日前心血來潮想洗衣服，而身為零經驗的菜鳥，他按照基本步驟，將衣服丟進去、倒洗劑，最後關機門並按下按鈕。原以為輕鬆搞定，怎料裡面不但一點泡沫也沒有，洗衣精還莫名其妙從旁邊流出，而超傻原因戳笑大票鄉民。

男網友在PTT笨版表示，「本人自認家電小神童，都會乖乖按照機器指示操作家電，也都會乖乖看說明書，沒想到居然陰溝裡翻船。」上個周末，他突然想洗衣服，於是將衣物丟進洗衣機後，並開始一連串步驟。

幾分鐘過去，男網友赫然發現，「怎沒什麼泡泡？是不是我加太少？」於是他馬上又加了一些，沒想到一段時間後，洗衣精居然從旁邊流出來。

▲留不住的洗衣精阿QQ。（圖／翻攝自PTT）

他見狀連忙擦拭，同時心裡也冒出疑問，「是不是我倒太多？而且越流越多，我是不是搞錯了什麼？重點是，現在洗衣機在運轉，根本不敢亂動」。思及此，原po突然靈機一動，毫不猶豫地拉開洗劑盒，也瞬間意識到自己做的傻事，他不禁苦笑，「下次我會好好看說明書前幾頁。」

鄉民看完紛紛笑回，「老婆在你後面」、「那個洞這麼小不覺得難倒嗎XD」、「男生的話滿正常的阿，我先生也是不會用，他只會用宿舍投10元就自動洗的那種」、「居然...加在手把裡」、「老婆感覺好辛苦QQ」。

有趣的是，他並不孤單，「跟我老婆一樣的蠢事」、「我必須要自首，我跟原PO幹過一樣的事，直到某一天跟老公抱怨買的洗衣機非常難用，老公默默地把洗劑盒拉開後，我才發現...原來我從來沒倒對地方」。

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▼真相大白！大家不要忘記打開。（圖／翻攝自PTT）