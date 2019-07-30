爽吹涼1個月「沒看到冷氣水排出」　客一早狂叩蠢問...師傅怒醒：好無奈

▲客人吹冷氣，一個月後才問「沒看到冷氣水排出！」（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

夏天是裝修冷氣的旺季，面對客人排山倒海的荒唐疑問，讓師傅差點精神崩潰！一名女網友抱怨，日前到客戶家安裝冷氣，足足過了一個月，對方突然一大早打電話來詢問，「我冷氣排水從哪裡出去？」她解釋老半天，客戶卻不斷鬼打牆，最後爆氣一句回嗆，才堵住對方的嘴。

這名女網友在臉書《爆怨公社》怒訴，昨（28）日家裡舉辦烤肉趴，半夜2點半才就寢休息，怎料，隔天一大早7點多就被男客人鈴聲驚擾，電話一接起來劈頭直問「我冷氣排水從哪裡出去？」當下原PO腦袋睡得昏沉，加上沒頭沒尾的疑問，惹得她火冒三丈。

「哇你勒先生！您貴姓？您那位？」儘管原PO一肚子火，但畢竟服務業以客為尊，仔細問清楚後，原來是一個多月前裝冷氣的男客戶，死命詢問「為何沒看到（冷氣）水排出來？」原PO傻眼解釋，「不就是裝潢，水線埋在裝潢裡面！」

然而男客人似乎有聽沒懂，接著狂問「會從哪裡排出來，外面（外觀）都看不到？」面對聽不懂人話，又不自己上網找解答的客戶，讓原PO下一秒理智線斷裂，回嗆「你去問忍者龜啦！牠管下水道的啦！」語畢後，原PO掛上電話，並回被窩繼續補眠。

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▲原PO神境界回嗆，笑壞網友！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

抱怨文一貼出，掀起網友紛紛看傻眼，哭笑不得喊話「他太沒常識了吧！」、「吹一個月了才再問也是天兵一個，安裝的時候都沒這些疑問嗎」、「我現在都開免擾了…一堆白X客人狂打很煩～如果打一通兩通就掛掉還好，我遇過死命打的」、「看到最後一句，我笑出來了，忍者龜說，躲在下水道也中槍」、「睡覺都直接開飛航，避免被這些白X的人吵到睡眠」。原PO則在留言串回應，「有時候遇到一些客人，真的非常無奈！」