煎魚煎到衣服床單全GG　專家：重拉排風管可改善

▲網友PO文表示廚房排煙口正對工作陽台，導致洗好的床單沾滿油煙味。（圖／Facebook/裝潢DIY研究室）

記者陳建宇／綜合報導

買房子的時候要注意的細節非常多，稍不留意有時就會造成很大的困擾，就有鄉民在網上提出詢問，指買房之後才發現自家廚房的排風口正對工作陽台，導致衣物都沾滿油煙味。專家表示這樣的狀況可以藉由重拉廚房排風管的方式改善。

有網友在臉書社團《裝潢DIY研究室》發問，表示發現自家的廚房排油煙口正對晾衣服的工作陽台，導致煮飯煎魚後晾在陽台的床單沾滿油煙味必須重洗，詢問是否要接管處理。

不過從照片上看，該排風口不太像一般廚房的排風口，多城國際協理李汪成表示，通常廚房的排風口只有1個出口，不會是像圖中的2個排風口。李汪成指出，如圖中的2個排風口，比較像是全熱交換機的出風口。

▲一般建商規劃的廚房排煙口都有個貓眼蓋。（圖／翻攝露天拍賣網站）

熊有良心室內設計工程部工務呂璟忠表示，一般而言建商的廚房排風口都會在樑上洗個洞，讓油煙往外排，牆上通常會有個「貓眼蓋」，原PO所貼的圖確實看起來不像廚房排煙口。不過民眾如果想改善抽油煙機的油煙排到工作陽台，可以考慮從廚房維修孔以跑明管的方式將油煙往外排，雖然比較不美觀，但殘留的油煙味會最少，若從原本的排煙口接管往外排效果並不理想。