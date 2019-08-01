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北市第一凶宅感染力擴散　「最凶區」5棟大樓要注意

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▲▼錦新大樓。（圖／記者黃靖惠攝）

▲北市第一凶宅「錦新大樓」。（圖／記者黃靖惠攝）

記者黃靖惠／綜合報導

即將到7月鬼門開，又喚起民眾關注各地凶宅，就有投資客不怕鬼、只怕窮，偏愛高投報的凶宅，其中最知名的北市第一凶宅「錦新大樓」最近一年轉手紀錄賺少賠多，且最慘套房賠掉百萬元，房仲業者認為，目前凶宅資訊流通，且媒體時常報導這類型物件，買方能以更好價錢進場，短期之內難有更大獲利空間。

北市第一凶宅的中山區「錦新大樓」話題再起，被網友揶揄是「25世紀超級科技大樓」，因為夏天免開冷氣，自體感到涼爽，且不用保全看守，一到晚上有免費按摩、看恐怖片等服務。再進一步觀察「台灣凶宅網」揭露資訊，發現除「錦新大樓」以外，像是林森北路、新生北路二段、錦州街、中山北路三段一帶住宅大樓屢有跳樓、燒炭、自殺、情殺、兇殺，或是吸毒暴斃等案例。

▼北市第一凶宅「錦新大樓」。（圖／記者黃靖惠攝）

▲▼北市第一凶宅「錦新大樓」。（圖／記者黃靖惠攝）

網友點名「春暉大樓」、「東光百貨大樓」、「和益金銀大樓」、「皇宮大樓」等，因套房產品多、出入住戶特別，所以非自然生故案例也多，靈異傳聞不脛而走，且都與北市第一凶「錦新大樓」相距不到百公尺、譏諷是「凶宅區塊」。

實價登錄揭露，「錦新大樓」最近1年交易，共有25筆交易紀錄，當中6筆轉手交易「賺少賠多」，以11、4樓戶為平轉售出；7樓戶轉售賠15萬元、3樓戶轉售賠最多138萬元；另外10、14樓戶分別賺了36、6萬元。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰說明，目前由於凶宅資訊流通，且媒體時常報導這類型物件，讓買方能夠以更好價錢進場，短期之內要有更大獲利空間，可能不再出現，除非未來房市大盤轉強，或許可能再上揚，另外像是「春暉大樓」、「東光百貨大樓」、「和益金銀大樓」等近期轉手多有獲利，推測可能與內部有其他較特殊行業店辦進駐有關。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，依目前市場交易習慣，凶宅價格約為市場正常交易價格的50%~70%，遠低於市場行情，市場中常見投資客為享有高出租報酬率，而購買改裝進行出租，建議民眾若想避免誤觸兇宅地雷，除了可透過詢問管理員、鄰居、里長、轄區派出所等，也可先在網路查詢相關訊息，如「台灣凶宅網」。

他建議，最重要是詳閱「不動產標的現況說明書」，要求屋主在「非自然身故」選項如實填寫，如未誠實告知，之後可依民法提買賣撤銷，或刑事詐欺告訴，若經仲介買賣，還可依照消保法，或不動產經紀業管理條例主張權益。再來，消費者要保留買賣合約書，合約中可註明「若為凶宅可無條件解約、退款」等字眼，遇到糾紛才可以保障自己權益。

關鍵字：鬼月房市錦新大樓凶宅實價登錄凶宅

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