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只要5字頭？天龍國門牌加捷運金效應　這站聯開宅標售掀熱議

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▲▼捷運辛亥共構宅敦南捷境標售。（圖／記者呂佳賢攝）

▲捷運辛亥共構宅敦南捷境標售。（圖／記者呂佳賢攝）

記者黃靖惠／綜合報導

捷運到站即到家，吸引通勤族目光，而近期捷運辛亥站聯開宅「敦南捷境」成屋2年，離北市大安區只差捷運1站，日前18戶2～3房型物件對外銷售，最低底標單價50.22萬元、底價1500萬元，等同於大安區房價現砍一半，令不少人蠢蠢欲動，但當地房仲分析，早期周邊為福地、現在欠缺生活機能，需仰賴捷運萬芳醫院站生活圈，底價每坪50多萬元，屬於市場行情價，如果價格沒有特別誘因，難以吸引購屋族入場。

北市捷運聯開宅「敦南捷境」在捷運辛亥站旁，與大安站只隔1站，且房價為大安區一半，日前北市捷運工程局委由鉅揚不動產標售18戶分構宅，以2～3房型為主，坪數從26～52坪，最低單坪價格50.22萬元，總底價介於1500～3100萬元。

▼捷運辛亥共構宅敦南捷境標售。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼捷運辛亥共構宅敦南捷境標售。（圖／記者呂佳賢攝）

「敦南捷境」屋齡2年位於辛亥路四段，有2棟建築，樓高18層，總戶數143戶，屬於捷運分構宅，雖然緊鄰捷運站體，但是大樓是獨立性建物，並非位於捷運之上，住戶無需擔憂噪音，以及住商混合的問題。

鉅揚不動產協理胡珊瑜說明，去年釋出18筆標售案，只有1筆標脫，此次二度標售、底價下調，從原先每坪54～67萬元，降至50～57萬元，目前底標價相當有競爭力，與周邊相同條件產品，像是「南方莊園」開價60～70萬元相比，每坪足足少掉10萬元。

東森房屋景美店店長蔡宏明認為，該物件雖為捷運辛亥站分構宅，且標榜一站到大安，但是周邊欠缺生活機能，仍需仰賴最近的捷運萬芳醫院站生活圈，步行10～15分鐘，依據目前標售底價每坪50多萬元，屬於市場行情價，並沒有偏低。

▼捷運辛亥共構宅敦南捷境標售。（圖／記者呂佳賢攝）
▲▼捷運辛亥共構宅敦南捷境標售。（圖／記者呂佳賢攝）

他也說明，辛亥路四段一直到辛亥隧道口在10多年前，曾經是大片福地，雖然政府後來遷移，不過周邊居民眾所皆知，因而較忌諱在周邊買房、且追價意願不高，主力購屋者以外地客居多，如果價格沒有特別誘因，難吸引消費者的目光，標脫期可能再延長。

不過他也說，該地點仍具有交通優勢，除了捷運到站即到家外，且搭乘捷運距離大安、信義兩地，最多只須行經4站，約莫10分鐘車程，每坪百萬元房價直接砍半。

關鍵字：捷運聯開宅捷運宅辛亥站敦南捷境5字頭

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