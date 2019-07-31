獨居女凌晨被摸醒！房內閃黑影+白光　她開門確認嚇愣：全部串在一起了

▲原PO醒來，迷迷糊糊之際看到房內有黑影閃過。示意圖，與本文當事人無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者張嘉晏／綜合報導

無論男女，獨自在外居住還是要多注意人身財產安全。一名女網友今日在PTT發文，道出房間疑似被陌生人闖入的恐怖故事，陌生男不僅可以隨意進出她的房間，竟然還伸手偷摸熟睡中的她。貼文一出，網友們都直呼太可怕，紛紛勸她報警，同時加裝鍊條或是暗鎖保護自己。

「在外面住的女孩真的要好好保護自己。」一名女網友在PTT女版發了一篇勸世文，她表示自己獨自一個人住，今（31日）凌晨3點時，因為感覺到「有人在摸她」而醒來，但是抬頭一看只有看到一個影子一閃而過，以及門關起來的聲音。原PO心裡雖然有點疑惑，但卻又覺得可能只是在作夢，就沒有多想。

然而沒過多久，原PO卻又因為房裡的一道白光而驚醒，「是打雷嗎？還是...有人闖入我房間？」由於已經發生了2次，原PO為了證實心中的疑惑，決定鼓起勇氣打開房門，沒想到眼前一幕卻讓她傻住了，「有一個男生在門口。」

▲男子沒有硬闖，疑似握有原PO家的鑰匙。示意圖，與本文當事人無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

原PO表示，男子發現被看到後就頭也不回地往樓梯跑，而她似乎也能夠把整件事串在一起了。她懷疑男子第一次闖入房間時摸了她，因為她醒來了所以對方慌張離去，但是影子還是被看到；等到確認原PO睡著後，男子又進來一次，卻不小心誤觸廁所的燈，原PO感受到光線後也再度醒來。

原PO指出，由於要進出他們大樓是需要磁扣的，加上她所居住的樓層，走廊燈一直都是開著的，但這天卻被關掉，懷疑對方是預謀犯案。隨後她還去調了監視器，發現當時大門並沒有人進出，代表那名男子應該是同大樓的住戶。

貼文一出，PTT鄉民們都驚呼太可怕，呼籲當事人趕快報警留三聯單，「高調，換鎖加鏈條，甚至在門把上掛鈴鐺之類會發出聲音的東西」、「該不會是前房客留了備份鑰匙，想對新房客下手」、「他可以進出你的房間，要小心可能有偷裝監視器什麼的」。

面對網友詢問「你都沒鎖門嗎？」原PO則表示她有鎖，而且房門也沒有被撬開的痕跡，真的不知道對方是怎麼進來的。

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