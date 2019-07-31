1個月吹到爽「電費不貴」　他問...為啥硬要省冷氣錢？苦主曝殘酷真相

▲夏天開冷氣，就怕荷包大失血！（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

日前有網友實測連續2個月沒關冷氣，電費1018元出乎意料便宜，掀起熱議！另一網友納悶詢問，明明吹冷氣不貴，「為什麼還有一堆人硬要省冷氣呢」，文章一出讓租屋族有苦難言！

一名網友在PTT透露，現在新型冷氣非常省電，「夏天1個月也才多個1000（元）左右」，甚至提出一番見解，平時少吃一頓大餐，「就可以每天吹冷氣了」，讓他實在不解「為什麼還有一堆人硬要省冷氣（錢）呢？」

不僅如此，原PO也拋出內心疑問「特別是守著舊型耗電冷氣不開，也不換新冷氣的人，是不是自以為很省電，卻不知道根本沒省多少電？」文章貼出後，掀起大批網友解答，，「租屋的一度6元」、「就窮人，我開點冷氣奢侈一下也要剝奪？」、「裝冷氣不用錢嗎」、「就老舊觀念啊」、「講的好像家電很便宜QQ」、「真的不如多花一點換一線變頻」。

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▲網友持不同看法！（圖／翻攝PTT）

有網友也道盡租屋族的心聲，「我想你是沒租過房子齁，新型冷氣很省電，可是房東就是有本事挖出超糞舊冷氣給你裝，開下去電表狂轉，然後一度收你5塊半，你說不爽不要租，可是房東幾乎每個都這樣！」