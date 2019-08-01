如何與凶宅和平共處？　風水大師教你化解大法

▲凶宅亡者需要多次的超渡，最好去佛光山、靈鷲山等的大型法會。（示意圖／pixabay）

記者張菱育／台北報導

即將進入鬼月，如果不小心住到同棟大樓鄰居戶是凶宅，或是租到凶宅，該用甚麼方式化解？對此，專家提醒，如果短時間無法搬離該凶宅，要心存善念，參與大型超渡法會，幫亡者超渡，跟對方和平相處，不僅亡者不會傷害你，還可能讓住客升官發財。

風水大師陳冠宇指出，若是凶宅死者可能是在裡面穿紅衣服上吊、遭到兇殺等，將很深的怨氣都累積在屋內，但如果住戶因為現實考量無法馬上搬離凶宅，此時可以先請師父來凶宅裡做引魂超渡的動作，或是要拜地基主，透過符咒法事安頓亡者，並且約定以神位祭祀的方式，希望他能夠與現任房客和平共處。

過去就有案例，有一對情侶不小心租到凶宅，接連幾天晚上一直遇到「鬼壓床」事件，且夢中隱約看到一位短髮、穿著細肩帶的女生，他們向鄰居打聽，才知道多年前，曾有一位女性，在這間屋裡燒炭自殺。後來請法師幫忙，安一座地基主神位，希望可以跟這位先人和平共處。後來該租客的工作生意越來越好，跟鬼神住在一起還能幫忙招財。

此外，若不是凶宅同戶，但是同棟大樓的其中一戶是凶宅怎麼辦？陳冠宇說，可以在家中客廳牆面掛上「太上老君72道靈符」、「張天師的鎮宅符」等，可以達到驅邪避凶、鎮邪避煞等的效果。

堪輿專家吳美玲則指出，通常凶宅需要多次的超渡，最好要去佛光山、靈鷲山等的大型法會，現場會有上百位法師一同來幫亡者超渡，而且你住幾年凶宅，就要去參加幾年的大型法會，祈求亡者能夠讓住客出入平安，讓亡者能夠感受到你的「善意與慈悲」，亡者可能就是因為生前沒有遇到貴人，若你在家中放驅趕他的神器，只會讓亡者的怨念更深而已，因此住客應該用「幫助」的方式對待亡者，對方自然不會傷害你，而且還能夠和平相處。

▲如果住到凶宅，要心存善念，以幫忙的角度和亡者和平共處，示意圖（圖／翻攝免費圖庫pexels）