ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

如何與凶宅和平共處？　風水大師教你化解大法

ETtoday房產雲

▲▼日本,寺廟,法會,超渡,法師。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲凶宅亡者需要多次的超渡，最好去佛光山、靈鷲山等的大型法會。（示意圖／pixabay）

記者張菱育／台北報導

即將進入鬼月，如果不小心住到同棟大樓鄰居戶是凶宅，或是租到凶宅，該用甚麼方式化解？對此，專家提醒，如果短時間無法搬離該凶宅，要心存善念，參與大型超渡法會，幫亡者超渡，跟對方和平相處，不僅亡者不會傷害你，還可能讓住客升官發財。

風水大師陳冠宇指出，若是凶宅死者可能是在裡面穿紅衣服上吊、遭到兇殺等，將很深的怨氣都累積在屋內，但如果住戶因為現實考量無法馬上搬離凶宅，此時可以先請師父來凶宅裡做引魂超渡的動作，或是要拜地基主，透過符咒法事安頓亡者，並且約定以神位祭祀的方式，希望他能夠與現任房客和平共處。

過去就有案例，有一對情侶不小心租到凶宅，接連幾天晚上一直遇到「鬼壓床」事件，且夢中隱約看到一位短髮、穿著細肩帶的女生，他們向鄰居打聽，才知道多年前，曾有一位女性，在這間屋裡燒炭自殺。後來請法師幫忙，安一座地基主神位，希望可以跟這位先人和平共處。後來該租客的工作生意越來越好，跟鬼神住在一起還能幫忙招財。

此外，若不是凶宅同戶，但是同棟大樓的其中一戶是凶宅怎麼辦？陳冠宇說，可以在家中客廳牆面掛上「太上老君72道靈符」、「張天師的鎮宅符」等，可以達到驅邪避凶、鎮邪避煞等的效果。

堪輿專家吳美玲則指出，通常凶宅需要多次的超渡，最好要去佛光山、靈鷲山等的大型法會，現場會有上百位法師一同來幫亡者超渡，而且你住幾年凶宅，就要去參加幾年的大型法會，祈求亡者能夠讓住客出入平安，讓亡者能夠感受到你的「善意與慈悲」，亡者可能就是因為生前沒有遇到貴人，若你在家中放驅趕他的神器，只會讓亡者的怨念更深而已，因此住客應該用「幫助」的方式對待亡者，對方自然不會傷害你，而且還能夠和平相處。

凶宅示意圖（圖／翻攝免費圖庫pexels）

▲如果住到凶宅，要心存善念，以幫忙的角度和亡者和平共處，示意圖（圖／翻攝免費圖庫pexels）

關鍵字：凶宅鬼月超渡租屋風水化解地基主

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

6月4日 11:57

影／北市新案單價只要25萬元　這種算法惹民怨

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

6月4日 11:53

垃圾變身居家好幫手？　4招牛奶盒起死回生術

很多外食族或是大學生習慣在外解決三餐，一經過便利商店，突然就會想來一杯冰冰涼涼的飲料。而每當喝完一杯飲料，就等於製造了一個需要再加工回收的垃圾。你有想過這些「可回收垃圾」可以有其他用途嗎？對此，信義居家提出4招牛奶盒活用術，讓垃圾也能變成居家好物。

6月4日 11:51

汐止新建案「37坪4房」怎麼隔？　網推「書廚心洞」新空間

買房是人生大事，新北市一起新建案廣告標語引起網友討論，因為廣告上寫著「37坪、4房」，讓人開始好奇「37坪扣掉公設後，4房到底要怎麼隔間？」

6月4日 10:43

8000元租豪宅透天！鏡中驚現「爛臉女躺浴缸」　閨蜜抖查…和凶宅同地址

小心租金太便宜有「詭」！一名女網友發抖直呼，日前朋友在高雄找到一間豪宅透天，租金8000元實在太便宜，本來與房東相約晚上看房，怎料原PO還沒到現場，就在鏡子裡看見一名女子全身鮮血倒臥浴缸裡，她嚇得輸入地址查網，竟發現是凶宅。

6月4日 10:28

MLD進駐微風南山驚傳失利？3餐廳開店2個月全熄燈　震撼業界

高雄MLD集團旗下étage 15 ENJOY TABLE、悅品飲茶及悅品擺酒3間餐廳，4月1日才斥資8千萬進駐微風南山百貨，不過沒想到短短2個月卻突然無預警停業，3家餐廳在日前公告只營業到5月31日，只開店60天也引起業界震撼。

6月4日 04:09

讀者迴響

熱門新聞

變頻冷氣「2個月24小時不關機..

台首家「驚安殿堂唐吉訶德」　傳..

臉書「冷氣賣1萬5」…客譙沒屁..

彰化房破2千萬…8億土豪哥都嫌..

為啥要省冷氣錢？苦主曝殘酷真相

男友來過夜！室友嗆一天收100..

飯店牆壁上「長型黑板」 功能曝..

三重淪全台購屋面積最小區　林口..

獨居女凌晨被摸醒！她開門確認嚇..

房東2條件…約到期退2萬4　網..

ETtoday房產雲

最新新聞more

如何與凶宅和平共處？　風水大師..

高雄第一凶宅成廢墟　「凶宅第一..

錦新大樓第一凶　周圍擴散北市「..

飯店牆壁上「長型黑板」 功能曝..

20年五股地貌毒瘤有解　房價晉..

高雄套房不套牢　專家說用這3招

改路名造就「敦南寓邸」穩居百萬..

爸爬梯拍照　女兒怨：能吃飯了嗎

彰化房破2千萬…8億土豪哥都嫌..

7月全台交易表現　台中以北最熱..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366