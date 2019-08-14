ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

賭神重現江湖！撲克牌大賽掀出「高價值」底牌　網驚呼：原來是興富發夢幻誠

ETtoday房產雲

▲【興富發夢幻盃賭神大賽】面對強勢出招　賭神能否戰勝對手？！（影／ETtoday）

▲▼賭神,興富發,夢幻誠,台中,烏日,副都心,低自備。（圖／取自影片）

▲睽違多年，賭神再次現身撲克牌大賽，但此次牌局竟然意外帶出時下最火熱建案？（圖／取自影片）

房產中心／綜合報導

神隱多年的賭神，最近驚傳再度現身？最近網路流傳一支撲克牌大賽影片，其中一位坐在牌桌上的男子，輪廓神似賭神周潤發「發哥」，不只在對手的出言挑釁下，神色自若吃了一片巧克力，還使出賭神招式轉動手上戒指。種種跡象都讓網友興奮地在螢幕前吶喊：「賭神4ni！？」

▲▼賭神,興富發,夢幻誠,台中,烏日,副都心,低自備。（圖／取自影片）

影片繼續看下去，網友發現，這好像不是認知中的撲克牌大賽，隨著囂張的對手一一掀開拿到的牌，牌面不是熟悉的方塊、愛心、黑桃，而是大基地建案、大百貨商圈、大師級公設和大綠地中庭等房產標語，對手還把這副牌取名為「成家立業同花順」。雖然乍看霧煞煞，但網友已經看得入神了，直說：「咦～怎麼反而更吸睛？」

沒想到這頭的賭神也不甘示弱，一開牌「一線級地段」、「三鐵共構站」、「五分鐘捷運」、「七期生活圈」，以一、三、五、七，開啟象徵步步高升的牌面，賭神見招拆招叫出的這副「安居樂業同花順」，輕鬆K.O.掉對手，也讓對方本來的滿臉傲氣，一秒變成奧堵堵。

▲▼賭神,興富發,夢幻誠,台中,烏日,副都心,低自備。（圖／取自影片）

熟悉房產市場的網友看了馬上笑出來，這場交鋒反應的就是時下看屋族最在意的利多啊！網友做出分析，以對手的牌面來看，雖然擁有大基地、處於熱鬧商圈又有大氣公設與寬闊綠地，的確是無可挑惕的買屋誘因，但賭神開出的是人們入住後更重視的保值牌，「不只地段精華，交通也四通八達，很威很威」、「這很符合置產法則的『Location, Location, Location』，要我的話也選賭神」

最後，不甘示弱的對手再拿到一張「上市建設公司品牌」，瞬間挑眉奸笑以為終於鬥贏賭神，只見賭神搓了搓牌，並說出那句經典台詞：「我佈這個局，佈了一年之久……」這副牌的底牌掀開來，竟然是「自備38萬到交屋」！？這場終局之戰不只徹底擊潰對手，讓他喃喃自語「不可能，不可能……」，最後的彩蛋更是跌破螢幕前眾網友的眼鏡，「哪裡找自備38萬到交屋的房子啊？」、「而且什麼優勢都包括了，對手真的只是來陪玩而已」、「跪求賭神公佈案名」、「其實每張牌都是賭神的樁腳吧！」賭神還來不及公佈，網友就已經靠著牌面上的關鍵字，交叉分析出確切建案就是台中的「興富發夢幻誠」了。

▲▼賭神,興富發,夢幻誠,台中,烏日,副都心,低自備。（圖／取自影片）

▲▼賭神,興富發,夢幻誠,台中,烏日,副都心,低自備。（圖／取自影片）

隨著捷運綠線即將開通，台中唯一的三鐵共構站就是目前的「高鐵特區」烏日副都心。如今大型企業紛紛搶進卡位，國泰人壽投資31億元，並由永聯物流開發公司規劃經營的「物流共和國（台中）園區」已在2017年啟用，為當地帶入800個就業機會、每年更帶動200億產值。新光人壽也正緊鑼密鼓地興建提供國民旅遊、親子遊憩或適合商務會議的莊園式旅館大樓，預計明年6月完工。集合購物、娛樂、美饌的複合式大型商場「ATT 4 fun」，首度在台北市以外的地點插旗也選在此地。再者，車程10分鐘內就能到七期，把市中心劃入生活圈也不為過，「興富發夢幻誠」的位置優勢果真就如賭神的牌面所示。

▲▼賭神,興富發,夢幻誠,台中,烏日,副都心,低自備。（圖／取自影片）

▲▼賭神,興富發,夢幻誠,台中,烏日,副都心,低自備。（圖／取自影片）

▲▼賭神,興富發,夢幻誠,台中,烏日,副都心,低自備。（圖／取自影片）

「興富發夢幻誠」7600坪的廣闊佔地已是時下稀有，上市建設公司興富發更預計在其中打造2000坪生態公園，讓住戶輕鬆就坐擁大綠地中庭。房型全規劃為適合小家庭入住的22～34坪、2～3房，因此也特別推出「自備38萬到交屋」方案，讓小資首購族趨之若鶩，預計將掀起一波看房熱潮。

夢幻誠︱基本資料

夢幻誠粉絲團>>>
基地位置：烏日區高鐵路二段、高鐵一路、高鐵二路
基地規模：約7,656坪（約25309.2048㎡）
戶數規劃：1674戶（含店面66戶）
產品規劃：店面29-77坪、兩房22-25坪、三房32-34坪
樓層規劃：AB棟- B3/20F；CDFG棟- B3/19F；E棟- B3/17F
公 設 比：住家34.5%、店面28%
投資建設：興富發建設股份有限公司（股票代號2542）
建築設計：陳廷杰建築師事務所
企劃代銷：巨豐旅館管理顧問股份有限公司
連絡電話：04-2252-1005
 

關鍵字：賭神興富發夢幻誠台中烏日副都心低自備

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4035

興富發「夢幻誠」霸氣推案7600坪！為「台中新都心」打造國際森態城

捷運讓整個市鎮更緊密，高鐵更是實現一日生活圈的關鍵，列車駛過帶來人氣，加上在地政策與民間投資進場，創造上千工作機會與自住、生活、消費需求，多重拉力帶動交易熱度，短短幾年就能讓原本的蛋黃、蛋白區重新洗牌..

4月19日 11:39

//cdn2.ettoday.net/images/4268

用了電動牙刷回不去！網讚「德國工藝」設計好上手　老爸初體驗一秒被推坑

小時候每年用心做出一張張不同的88節卡片，長大卻只想得到送刮鬍刀、皮帶等千篇一律的禮物？貼心子女如果想關心老爸健康，想破頭腦也只能想到送上保健食品，卻沒想到還有一道防線需要幫老爸守住，讓他就算老了，也..

7月29日 18:49

//cdn2.ettoday.net/images/4209

影／死不認錯星座Top 5出爐！處女耍賴功夫一流　獅子竟然只排第5

感情需要兩人互相扶持、磨合，才能走得長久，但如果每次發生衝突，永遠只有一方軟處理、道歉，久了難免會心生怨懟。想聽另一半說聲「對不起」真的有這麼難嗎？終於下定決心，這次無論如何都不要先開口示弱，但小心這..

7月26日 15:20

//cdn2.ettoday.net/images/4220

放哪有學問！超萌「招財貓」擺對位置發大財　但收銀台上竟是大忌諱？

你是貓派還是狗派？但不管你是哪一派，提到招財、招福，許多人第一秒想到的一定是「招財貓」！具有「功能性」、外型又超萌卡哇伊的招財貓，市面上常見有擺飾、電動娃娃，甚至手鍊、吊飾等，但要怎麼擺放、使用，才能..

7月27日 09:20

//cdn2.ettoday.net/images/4263

小心被他們吃死死！最會操控人心的5大星座男　遇到了可能就暈船

有人說，感情是一場攻防戰，誰先淪陷誰就輸了。但回想一下，是不是每次遇到特定星座男子就很容易暈船、交往過程中也對他們言聽計從呢？星座網站「星座好朋友」整理出5大善於操控女人心的星座男，別再怪自己好傻好天..

7月26日 15:20

//cdn2.ettoday.net/images/4260

刷新台男約會認知！愛莉莎莎實測200元「吃飽、看電影、喝酒看夜景」玩超嗨

錢難賺，上漲的物價更是回不去，時下的年輕人只想把錢包顧緊緊，除了不婚不生，更不想談戀愛，因為在不少男生的想法中，談戀愛、交女友就等於「花大錢」。但誰說約會一定要大灑錢？知名YouTuber愛莉莎莎的最..

7月25日 14:47

//cdn2.ettoday.net/images/4247

骨灰級粉必衝！魔導少年、超人力霸王現身「翻轉動漫祭」引爆南台灣動漫魂

備受全台動漫迷關注的《翻轉動漫祭》，即日起～8/25（日）插旗高雄夢時代，在超過300坪的8樓時代會館大型展區，一連展出25個造景主題，從經典懷舊到現下最夯動漫，盡數通包，重點是這場動漫祭沒有早鳥晚鳥..

7月23日 12:41

//cdn2.ettoday.net/images/4236

這些首購族和你想的不一樣！拋開捷運、商圈利多迷思　「綠意森活」才是關鍵

近來房市表現頗熱，看房族也傾巢而出，不少建案大打捷運宅、新興重劃區，焦點也圍繞著在地政策、企業投資等大利多，強吸民眾目光，然而如今市場仍有不同選擇的首購、首換族，當人們搶破頭落腳市區，他們反而愈重視都..

7月19日 10:00

//cdn2.ettoday.net/images/4212

臉部保養做再多「夏日肌膚」還是乾燥、冒痘？皮膚好壞竟與「它」有關！

時序進入7、8月，溫度也節節高升！出門前花了半小時完成的精緻妝容，走出門外被毒辣辣的太陽曬個幾分鐘，妝馬上花一半，全身上下也大爆汗，躲進冷氣房以為就能消暑，沒想到冷氣愈吹皮膚愈乾。一整天下來，肌膚不是..

7月22日 09:30

//cdn2.ettoday.net/images/4227

李友廷飆唱電影版《獅子王》OST！魔性旋律唱到狂點頭　咬唇燦笑萌暈粉絲

熬過多年不被看見的歌壇走跳生涯，終於在《聲林之王》一舉奪下首季冠軍的李友廷，知名度大開，看過他演出的人，都會被他略帶憂鬱的氣質吸引圈粉。但最近一支標註「李友廷表演」的影片在網上瘋傳，看完的死忠粉絲紛紛..

7月12日 19:00

相關新聞

台中摩鐵過夜連換3間房　夫妻詭遇連串怪事

未注意車前狀況釀禍　騎士遭撞「卡車底」

雨天騎車硬闖卡涵洞　警冒雨推車

拒當機車殺手　牢記安全5步驟

擦撞卻肇逃　肇事男遭監視器打臉

讀者迴響

熱門新聞

租屋處浴缸佔空間！網推：ＯＯ實..

租屋2萬5！他想買千萬房…網狠..

進香旗掉了！她曝巧合…媽祖保命

每天背爸爸爬3樓！他想分家被網..

媽扛房貸6萬薪噴光…爸0支出嗆..

吸塵器用半年驚覺「有隱藏機關」

褻瀆鬼神？土城這大樓網傳蓋福地..

苦等房屋「白菜價」　3種房屋未..

她買大創發票收納神器　網喊買！

淡大套房待租逾600間　房東上..

ETtoday房產雲

最新新聞more

見證土城23年繁華　「全家書坊..

撲克牌大賽賭神掀出「高價值」底..

杜拜房市供過於求　房價創10年..

這家手搖飲　專營科學園區、周休..

褻瀆鬼神？土城這大樓網傳蓋福地..

高市事故宅接連求售　單價不到1..

買預售屋怕建商沒蓋完就跑路？專..

租屋處浴缸佔空間！網推：ＯＯ實..

蘇友辰／打破身障者居住歧視高牆

境外資金匯回大商機　中信金估整..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366