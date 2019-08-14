▲【興富發夢幻盃賭神大賽】面對強勢出招 賭神能否戰勝對手？！（影／ETtoday）





▲睽違多年，賭神再次現身撲克牌大賽，但此次牌局竟然意外帶出時下最火熱建案？（圖／取自影片）

房產中心／綜合報導

神隱多年的賭神，最近驚傳再度現身？最近網路流傳一支撲克牌大賽影片，其中一位坐在牌桌上的男子，輪廓神似賭神周潤發「發哥」，不只在對手的出言挑釁下，神色自若吃了一片巧克力，還使出賭神招式轉動手上戒指。種種跡象都讓網友興奮地在螢幕前吶喊：「賭神4ni！？」

影片繼續看下去，網友發現，這好像不是認知中的撲克牌大賽，隨著囂張的對手一一掀開拿到的牌，牌面不是熟悉的方塊、愛心、黑桃，而是大基地建案、大百貨商圈、大師級公設和大綠地中庭等房產標語，對手還把這副牌取名為「成家立業同花順」。雖然乍看霧煞煞，但網友已經看得入神了，直說：「咦～怎麼反而更吸睛？」

沒想到這頭的賭神也不甘示弱，一開牌「一線級地段」、「三鐵共構站」、「五分鐘捷運」、「七期生活圈」，以一、三、五、七，開啟象徵步步高升的牌面，賭神見招拆招叫出的這副「安居樂業同花順」，輕鬆K.O.掉對手，也讓對方本來的滿臉傲氣，一秒變成奧堵堵。

熟悉房產市場的網友看了馬上笑出來，這場交鋒反應的就是時下看屋族最在意的利多啊！網友做出分析，以對手的牌面來看，雖然擁有大基地、處於熱鬧商圈又有大氣公設與寬闊綠地，的確是無可挑惕的買屋誘因，但賭神開出的是人們入住後更重視的保值牌，「不只地段精華，交通也四通八達，很威很威」、「這很符合置產法則的『Location, Location, Location』，要我的話也選賭神」

最後，不甘示弱的對手再拿到一張「上市建設公司品牌」，瞬間挑眉奸笑以為終於鬥贏賭神，只見賭神搓了搓牌，並說出那句經典台詞：「我佈這個局，佈了一年之久……」這副牌的底牌掀開來，竟然是「自備38萬到交屋」！？這場終局之戰不只徹底擊潰對手，讓他喃喃自語「不可能，不可能……」，最後的彩蛋更是跌破螢幕前眾網友的眼鏡，「哪裡找自備38萬到交屋的房子啊？」、「而且什麼優勢都包括了，對手真的只是來陪玩而已」、「跪求賭神公佈案名」、「其實每張牌都是賭神的樁腳吧！」賭神還來不及公佈，網友就已經靠著牌面上的關鍵字，交叉分析出確切建案就是台中的「興富發夢幻誠」了。

隨著捷運綠線即將開通，台中唯一的三鐵共構站就是目前的「高鐵特區」烏日副都心。如今大型企業紛紛搶進卡位，國泰人壽投資31億元，並由永聯物流開發公司規劃經營的「物流共和國（台中）園區」已在2017年啟用，為當地帶入800個就業機會、每年更帶動200億產值。新光人壽也正緊鑼密鼓地興建提供國民旅遊、親子遊憩或適合商務會議的莊園式旅館大樓，預計明年6月完工。集合購物、娛樂、美饌的複合式大型商場「ATT 4 fun」，首度在台北市以外的地點插旗也選在此地。再者，車程10分鐘內就能到七期，把市中心劃入生活圈也不為過，「興富發夢幻誠」的位置優勢果真就如賭神的牌面所示。

「興富發夢幻誠」7600坪的廣闊佔地已是時下稀有，上市建設公司興富發更預計在其中打造2000坪生態公園，讓住戶輕鬆就坐擁大綠地中庭。房型全規劃為適合小家庭入住的22～34坪、2～3房，因此也特別推出「自備38萬到交屋」方案，讓小資首購族趨之若鶩，預計將掀起一波看房熱潮。

夢幻誠︱基本資料