當紅炸子雞！央北土地標售搶翻天　新案價恐衝6字頭

▲央北重劃區土地屢獲大型建商關注。（圖／台灣房屋智庫提供）

記者詹宜軒／台北報導

新北土地標售兩樣情，有人大獲全勝，也有乏人問津、孤單收場者。根據新北市政府今舉行新店央北重劃區、和台北港土地標售，其中，央北4筆土地共吸引43封標單，並且全部脫標，標號925地塊則計有16封標單搶標，後由宏普建設以總價14.7億餘元拿下，溢價率超過3成；而台北港土地標售，則全數流標。

新北市政府今日標售新店央北重劃區標售4塊土地，不但全數脫標，共計更吸引43封標單搶標，熱度十足。其中，標號925塊土地，面積約915.88坪，最受矚目，標售底價每坪約120萬元，共吸引16封標單搶標，後由宏普建設以單價161萬元、總價14.74億餘元搶下，溢價率約33%，展現勢在必得的決心，另外，宏普也「順手」以總價約15.9億元，標下鄰地926土地，總計面積將近2000坪。

據了解，宏普建設今年預備在央北重劃區推出「宏普中央公園」，地點位於央北二路、斯馨二路口，基地面積約2000坪，規劃地上23樓電梯大樓建物，坪數在23~60坪間；另外，也有規劃92~110坪的別墅產品，價格則尚未正式公開。

《住展》雜誌企研室經理何世昌認為，「以宏普拿下新地塊的價格估算，未來新推案價格每坪約在60~65萬元間，估計未來新地塊合併開發的可能性高。而『宏普中央公園』潛銷反應不差，應也是激勵宏普大手筆再搶央北土地的主因。」

而同日標售地「臺北港特定區」本次釋出住宅區、商業區及產業專用區等12筆土地，標售底價雖均已調降，但仍全數流標收場。台灣房屋智庫發言人張旭嵐指出，因台北港10公頃娛樂專用區，後續將規劃變更為產專區，較具話題，不過礙於發展尚未成形，因此乏人問津。

張旭嵐認為，住宅用地價格雖已調降，但區域發展尚未到位，開發商考量成本市場反應較為平淡，因此連續流標多次，「預計未來周邊發展及產業聚落成型，增加當地就業機會，對建商開發的吸引力會比較大。」