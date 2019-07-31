台灣首家「驚安殿堂唐吉訶德」地點曝光！　傳選定東區永福樓舊址…開設三層樓賣場

▲日本廉價購物商場「驚安殿堂唐吉訶德」，傳出近期將於台灣開設分店。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁）

記者葉國吏／綜合報導

台灣人最愛的日本平價藥妝購物商場「驚安殿堂唐吉訶德」，日前傳出將進軍台灣，如今有部落客發文爆料「第一手消息」，台灣第一家「驚安殿堂唐吉訶德」就落腳在台北市東區，而且是三層樓的店面。

「唐吉訶德」（Donki）是日本本土的綜合商場，從藥妝、家電、成衣到零食日用品什麼都賣，主打「驚安」（讓人驚訝的便宜）價格，實體店全年無休營業到凌晨，光在日本國內就有超過160家分店，深受日本人和國外旅客喜愛，招牌「藍企鵝」是正字標記。

▲部落客透露，台灣第一家「驚安殿堂唐吉訶德」將落腳東區。（圖／翻攝Facebook／小黑貓有料案內所）

臉書粉絲專頁《小黑貓有料案內所》31日在臉書發文「驚安殿堂，唐吉軻德要來了」，透露第一手有料情報指出，台灣三層樓首店就在這。並同時PO出一張台北市東區大樓照片。

▲40年餐廳永福樓因不堪房租熄燈。（圖／記者張一中攝）

從照片中可以看到，該處就是在今年2月因為高租金熄燈的老牌餐廳永福樓所在，地址為台北市大安區忠孝東路四段、大安路口。經營40年的永福樓當初熄燈，傳出因為月租金上看150萬元，加上東區人潮逐年銳減，房東不願降價求租的情況下，選擇熄燈。