活活氣死地主！商總賴正鎰批稅制不公　搞死房市

▲商總理事長賴正鎰透露，高持有稅逼死地主。（圖／記者詹宜軒攝）

記者詹宜軒／台北報導

居住不正義，氣死地主！全國商總理事長、鄉林集團董事長賴正鎰，今於「2019上半年不動產趨勢記者會」上透露，房地合一稅實施3年多來，抑制房市投機炒作，使得交易量創下新低紀錄，但也導致房地產稅收減少，成效不如預期，「房屋持有稅也在高水位，甚至台中有名地主，收到地價稅單，繳納稅額從25萬飆到85萬，氣到心肌梗塞過世。足見稅制不親民，嚴重影響百姓生活。」

賴正鎰指出，台灣房地產近7~8年來，被豪宅稅、奢侈稅、實價登錄、房地合一稅、地段稅等政策「快要搞死」，加上3年前各地政府調高公告現值與公告地價，導致房屋持有稅創下天價，而陷谷底，「『房地合一稅』實施3年多來，抑制房市投機炒作，2016年更創交易新低紀錄，導致房地產稅收減少，成效不如預期。」

賴正鎰說：「既然政府已經在檢討稅改方案，如把個人綜所稅最高稅率，降為40%。那也應一併檢討『房地合一稅』。」賴正鎰建議，將持有1年買賣所得，從課稅45%、降為20%，持有1~2年內出脫者，課稅降為10%，持有2年以上，就可全免，「基於互惠原則，不分本國、外國人，所得課稅稅率都應一致，甚至根本就應讓房地合一，適時廢除退場。」

另外，賴正鎰針對高持有稅，也提出個人意見：「應該凍漲公告現值與公告地價，讓房屋稅與地價稅，以及土地增值稅，全面調降。」