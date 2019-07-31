彰化房破2千萬！8億土豪哥都嫌貴　當地人「開雙B巡田」...逆轉超狂潛力

▲土豪哥日前曬出8億帳戶！（圖／翻攝PTT、Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

自稱有8億存款的PTT大神「土豪哥」，日前霸氣開出周薪5萬聘請司機，掀起網友敲碗喊應徵！不過他已經徵到人了，司機是位彰化人，日前載著他去中部爽度假，意外發現「彰化的房子實在超級貴」，忍不住直呼「這炒房縣市吧！」

經常活躍於PTT八卦版的土豪哥gn01765288（金庸）透露，上週假日到彰化遊玩，發現位在郊區的新房要價800多萬元，市區房價更驚人，「還有破2千（萬元）的，無法理解，「重點彰化還沒有一家百貨公司」、「比台北真的是小巫見大巫！」

自稱有8億現金的土豪哥越想越不對勁，他掐指一算，若以月薪4萬元左右，取整數年薪50萬元來計算，想要買800萬的美宅，需不吃不喝要16年以上才買的起，土豪哥忍不住問道，「為了買房，當一輩子的房奴，這值得嗎？」

連家財萬貫的土豪哥都嫌貴，該文章掀起關注，網友解密驚人真相，「所以彰化人都是買台中的房子，價格差不多」、「員林的房價真的超誇張」、「北彰化發展潛力無限…只能提示到這」、「彰化可是房貸列為A級地區的毆」、「彰化很多傳產都很有錢的！」、「曾經路過員林，看到兩台保時捷」、「彰化鄉下都破千好嗎？」、「彰化超多土豪，都開雙B巡田水」、「員林更恐怖，那個漲幅很可怕，還有高鐵站的田中，土豪滿街都是，每年辦馬拉松比賽都辦得有聲有色的」。

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▲網友揭密房價貴桑桑的原因！（圖／翻攝PTT）

其中一名網友超狂點出關鍵，「彰化市能貸九成，大多是中小企業主買給二代的，因為彰化市是彰化比較繁榮又靠近台中市的地區，交流道離市區近，開車30分內可到新光、大遠、逢甲，雖然我們很想有，但是台中百貨公司離得太近，有國一國三74交匯，鐵路山海線交匯，高鐵站15分鐘，坐火車到台中20分，除了有彰基這中部三大醫療中心之一，還有彰中彰女，此外也很多彰化小孩是考到中一中與中女中通勤，精誠這幾年辦的也不錯，還有彰化有錢人喜歡讀的明道也很近，沒很熱鬧，也沒很落寞，如果鐵路有辦法高架化，前後站打通是蠻有潛力的，我住彰化火車後站，附近的新建四樓電梯透天1800左右，我是覺得太貴啦！」