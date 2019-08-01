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高雄第一凶宅成鬧區廢墟　「凶宅第一排」新案卻賣翻

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▲▼ 高雄第一凶宅。（圖／記者陳建宇攝）

▲位於鹽埕區的九龍大樓，有「高雄第一凶宅」稱號。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

鬼門開，在這個月總是有些繪聲繪影的傳說，還有很多平時沒有的禁忌。而在這個「鬼月」，大家也特別會關注發生過事件的凶宅。高雄市「九龍大樓」被稱為「高雄第一凶宅」，不僅整棟大樓無人居住，就連想賣也賣不掉。反觀對面的預售建案「塩埕序」超火，面凶宅第1排更早就完銷。

「九龍大樓」位於高雄市鹽埕區，屬於住商混合的大樓，住商不動產高屏澎區資深協理林祺博表示，該大樓在1989年發生縱火事件，由於頂樓逃生門被鎖死，導致大樓內的住戶無法逃生，共計有24人因此喪生。

▲▼ 高雄第一凶宅。（圖／記者陳建宇攝）

▲九龍大樓自從發生火災死亡事件之後就閒置迄今。（圖／記者陳建宇攝）

自此之後「九龍大樓」就時常傳出一些靈異傳聞，像是看到白影、傳出怪聲等，據傳發生火災之後，曾有人入住但沒多久隨即搬離，更添增其神秘感。而和其他知名凶宅不同的是，「九龍大樓」30年來就是整棟閒置在那裡，未曾有過買賣紀錄，去年一度傳出有屋主想賣、但也沒辦法成交。

林祺博指出，「九龍大樓」的位置不錯，若以危老或都更方式改建都是一條生路，如果有建商願意整合產權、買下重蓋，也能立刻解決凶宅問題，不過該大樓產權複雜，有的所有權人找不到、有的所有權人要坐地起價，導致該建物迄今，仍無法改建重生。

▲▼ 高雄第一凶宅。（圖／記者陳建宇攝）

▲住商不動產高屏澎區資深協理林祺博表示，要解決九龍大樓的關鍵在於找到所有權人。（圖／記者陳建宇攝）

記者實際在白天前往「九龍大樓」拍攝，緊鄰建物甚至都還在做生意或使用中，周邊也還算熱鬧，沒有因為這棟知名凶宅而沒落，甚至隔一條街的預售案「塩埕序」還賣得嚇嚇叫，預售就賣出8成。

▲▼ 高雄第一凶宅。（圖／記者陳建宇攝）

▲九龍大樓周邊還算熱鬧，附近店家也都照常做生意。（圖／記者陳建宇攝）

去年九龍大樓曾經在外牆上被人貼上白布條，表示該大樓將進行法會超渡亡靈，一時間聲名大噪，也將「塩埕序」曝光到全國，吸引不少民眾看屋，也加速該案銷售。

▲▼ 高雄第一凶宅。（圖／記者陳建宇攝）

▲九龍大樓對面的預售案「塩埕序」無懼第一凶宅，甚至面凶宅第1排早就賣光光。（圖／記者陳建宇攝）

「塩埕序」規劃20~37坪的2~3房，據了解全案173戶已賣出140戶，現場專案經理表示，該案部分戶型原本就設定要賣給年輕首購族，價格也稍有讓利，例如面對「九龍大樓」的2房戶型，推出總價398萬元，獲得非常大的迴響，短時間內就銷售一空。該案預計今年底會重新開盤，屆時房價可能逼近3字頭。

關鍵字：高雄凶宅九龍大樓鬼月縱火住商塩埕序預售

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