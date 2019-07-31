9菜2湯上桌！浮誇老爸「爬梯高空一拍」MAN炸　女兒視角洩怨氣：能吃飯了嗎

▲老爸浮誇姿勢拍照，讓一旁女子笑到母湯！（圖／翻攝爆笑公社）

網搜小組／劉維榛報導

熱呼呼的美食端上桌，不少人開動前都寧願忍一下，先拍照留下美味記憶！一名女網友則是出賣老爸，日前全家人飢腸轆轆，想趕緊坐下享用大餐，然而老爸堅持爬上伸縮梯，在高空拍了好一會，讓她忍不住抱怨，「拍好了嗎？可以吃飯了嗎？」

一名新加玻女網友在臉書《爆笑公社》PO出家人聚餐照片，圓桌上擺滿了大魚大肉豐盛的9菜2湯，讓人看了垂涎欲滴，然而大家卻不敢入座，竟要讓「照相機」先替眾人品味一番！畫面超爆笑，只見一名男子站在伸縮梯上，架式十足在空中拍照，原PO笑稱，「誰家的老爸也是這樣？」

眾人傻眼狂盯老爸一舉一動，似乎等了好一會兒，原PO忍不住呼喊，「爸，拍好了嗎？可以吃飯了嗎？」一旁穿粉色T恤的馬尾女子也是照片的另一亮點，笑開懷的模樣，彷彿隔著螢幕都能聽見笑聲。

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▲網友笑到併軌！（圖／翻攝爆笑公社）

有趣的畫面瘋傳，大批網友紛紛捧腹大笑回應，「吃的是笑容」、「認真的男人，帥氣」、「好活潑的爸爸」、「一定是爸爸煮的」、「好誇張，幫爸爸買個自拍棒棒」、「女兒笑的超燦爛的」、「這爸爸太搞笑了！」、「摔下來都不用吃了，叫外賣」、「小姐姐看起來真可口」、「我家老媽是這樣的」。