路段撞不吉利數字改名　意外造就這豪宅穩居百萬俱樂部

▲北市大安區「敦南寓邸」。（圖／記者張菱育攝）

記者張菱育／台北報導

近期豪宅市場屢屢釋出跌價訊息，但是北市大安區指標豪宅「敦南寓邸」似乎不受影響，社區單坪行情站穩百萬俱樂部。最新實價揭露20樓戶，成交總價2.02億元，拆算車位每坪約144.8萬元，面積169.22坪，維持該豪宅高樓層的價格水準。該豪宅有不少名人住戶，包括藝人張震、仁寶電腦總經理兒子陳瑞聰，而此次買家為李姓自然人。

「敦南寓邸」實價揭露至今已有29筆交易紀錄，最高單價出現在2018年12月交易的25樓戶，扣算車位面積每坪單價約152.8萬元，總價2億1260億元。該社區過去成交單價落在120~152萬元間，目前頂樓戶尚未有交易紀錄釋出。據謄本資料顯示，買家為李姓自然人。

「敦南寓邸」位於大安區敦南街，敦南街原本為基隆路三段4巷，居民以諧音不吉利為由要求改名，順利更名後，搭上敦化南路黃金路段形象，房價進而提升。目前名人住戶已有仁寶、贊泰、台鈴集團、阿瘦皮鞋等企業主、以及藝人張震以妻子名義買下入住。

科達機構房產研究中心經理于靜芳表示，大安區豪宅「敦南寓邸」僅50戶，地上27樓，因隱密性高，加上學區機能等，吸引不少企業老闆以及港資、藝人青睞，該社區揭露今年2月23樓戶、成交每坪145.4萬元，而此次最新揭露20樓戶，每坪144.8萬元，符合該社區行情水準。