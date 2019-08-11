收入台灣前10%！他台北市區看房子「根本住不起」心冷了　網友秒打臉

▲台北市信義區街景。（圖／記者季相儒攝）

記者黃君瀚／綜合報導

近年台灣房價高漲，想居住在首善之都台北更是大不易，對年輕人來說只能望樓興嘆，轉往新北、桃園等地找尋機會。最近就有網友無奈表示，就算是月入10萬的高薪一族，收入擠入頂尖的前10%，想在天龍國買房安身仍是遙不可及的夢想。

網友日前在PTT發文，提到6成的台灣人月收入只在4、5萬元附近，他以2倍薪水來估算，月收入10萬元、年薪120萬元輸入行政院薪資平台，發現這數字是「頂端10%內」，應該能算是國內的佼佼者，用PR值來說就是「90起的概念」！

他接著查了台北市區的房價，發現口袋沒個千萬元根本不用想，就算不吃不喝努力存10年、攢下1200萬元，「才能有機會勾到台北市房子邊邊上的毛，還是那種30年老公寓。」花了時間研究結果是如此辛酸，他無奈感嘆月薪10萬元根本也很難在台北落地生根，「政府無能」！

▲月薪10萬元、年薪120萬元勝過台灣90%的受雇員工。（圖／行政院薪資平台）

文章貼上網，很快就引來熱烈的討論聲浪，不少人認為沒必要擠台北市中心，「為什麼要住台北市」、「除了台北市都可以爽爽住啊」、「首善之都是隨隨便便都可以住的嗎」、「雙薪可以勉強」、「千萬已經算便宜了，很多是上億的」、「你月薪30萬在東京也買不起房啊」、「誰叫你要住台北市，住高雄不會嗎？」

不過有不少網友點出盲點，如行政院薪資平台比較對象是全體受僱員工，老闆們全都不算在內，「你提的數據是受僱員工，你有考慮過老闆和房東的心情嗎」、「受僱勞工不是全體勞動力好嗎」、「PR90是受雇員工比，還有40%非受雇的老闆……如果收入沒PR99的別想買台北的房子了。」