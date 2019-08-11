ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

收入台灣前10%！他台北市區看房子「根本住不起」心冷了　網友秒打臉

ETtoday房產雲

▲▼冠德信義,興雅BCF案,豪宅,房市,房地產,住宅區,信義計畫區,台北市信義區。（圖／記者季相儒攝）

▲台北市信義區街景。（圖／記者季相儒攝）

記者黃君瀚／綜合報導

近年台灣房價高漲，想居住在首善之都台北更是大不易，對年輕人來說只能望樓興嘆，轉往新北、桃園等地找尋機會。最近就有網友無奈表示，就算是月入10萬的高薪一族，收入擠入頂尖的前10%，想在天龍國買房安身仍是遙不可及的夢想。

網友日前在PTT發文，提到6成的台灣人月收入只在4、5萬元附近，他以2倍薪水來估算，月收入10萬元、年薪120萬元輸入行政院薪資平台，發現這數字是「頂端10%內」，應該能算是國內的佼佼者，用PR值來說就是「90起的概念」！

他接著查了台北市區的房價，發現口袋沒個千萬元根本不用想，就算不吃不喝努力存10年、攢下1200萬元，「才能有機會勾到台北市房子邊邊上的毛，還是那種30年老公寓。」花了時間研究結果是如此辛酸，他無奈感嘆月薪10萬元根本也很難在台北落地生根，「政府無能」！

▲▼ 。（圖／記者黃君瀚攝）

▲月薪10萬元、年薪120萬元勝過台灣90%的受雇員工。（圖／行政院薪資平台）

文章貼上網，很快就引來熱烈的討論聲浪，不少人認為沒必要擠台北市中心，「為什麼要住台北市」、「除了台北市都可以爽爽住啊」、「首善之都是隨隨便便都可以住的嗎」、「雙薪可以勉強」、「千萬已經算便宜了，很多是上億的」、「你月薪30萬在東京也買不起房啊」、「誰叫你要住台北市，住高雄不會嗎？」

不過有不少網友點出盲點，如行政院薪資平台比較對象是全體受僱員工，老闆們全都不算在內，「你提的數據是受僱員工，你有考慮過老闆和房東的心情嗎」、「受僱勞工不是全體勞動力好嗎」、「PR90是受雇員工比，還有40%非受雇的老闆……如果收入沒PR99的別想買台北的房子了。」

關鍵字：PTT鄉民薪情平臺

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

6月4日 11:57

影／北市新案單價只要25萬元　這種算法惹民怨

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

6月4日 11:53

垃圾變身居家好幫手？　4招牛奶盒起死回生術

很多外食族或是大學生習慣在外解決三餐，一經過便利商店，突然就會想來一杯冰冰涼涼的飲料。而每當喝完一杯飲料，就等於製造了一個需要再加工回收的垃圾。你有想過這些「可回收垃圾」可以有其他用途嗎？對此，信義居家提出4招牛奶盒活用術，讓垃圾也能變成居家好物。

6月4日 11:51

汐止新建案「37坪4房」怎麼隔？　網推「書廚心洞」新空間

買房是人生大事，新北市一起新建案廣告標語引起網友討論，因為廣告上寫著「37坪、4房」，讓人開始好奇「37坪扣掉公設後，4房到底要怎麼隔間？」

6月4日 10:43

8000元租豪宅透天！鏡中驚現「爛臉女躺浴缸」　閨蜜抖查…和凶宅同地址

小心租金太便宜有「詭」！一名女網友發抖直呼，日前朋友在高雄找到一間豪宅透天，租金8000元實在太便宜，本來與房東相約晚上看房，怎料原PO還沒到現場，就在鏡子裡看見一名女子全身鮮血倒臥浴缸裡，她嚇得輸入地址查網，竟發現是凶宅。

6月4日 10:28

MLD進駐微風南山驚傳失利？3餐廳開店2個月全熄燈　震撼業界

高雄MLD集團旗下étage 15 ENJOY TABLE、悅品飲茶及悅品擺酒3間餐廳，4月1日才斥資8千萬進駐微風南山百貨，不過沒想到短短2個月卻突然無預警停業，3家餐廳在日前公告只營業到5月31日，只開店60天也引起業界震撼。

6月4日 04:09

讀者迴響

熱門新聞

房東2條件…約到期退2萬4　網..

神農路下雨就淹水　網揭真相很正..

她買大創發票收納神器　網喊買！

桃園幾乎沒商圈能逛？在地人點出..

她8月電費繳10912元　網1..

他內湖上班想買房　網大推這：又..

收入台灣前10%　台北市根本住..

他睡「木椅陣」涼翻　網驚：母湯

電梯夾樓中間…他傻了！網勸別買

「晚安」黑貓半夜說人話…她臉綠

ETtoday房產雲

最新新聞more

收入台灣前10%　台北市根本住..

神農路下雨就淹水　網揭真相很正..

桃園幾乎沒商圈能逛？在地人點出..

他內湖上班想買房　網大推這：又..

全校僅23名學生...斑駁圍牆..

自備50萬成家！高市首購案8個..

小玄關大學問！3點打造好的開..

都會老屋大變身　未來生活更愜..

防火巷變垃圾山　他罵公德心在哪

女星「淪小三」變賣3億豪宅！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366