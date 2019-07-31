高雄套房這樣選就對了　3招讓你買套房不套牢

▲鄰近捷運站的地方交通便利，套房出租較容易。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

高雄市房價基期低，因此如果手中有點閒錢想投資房地產，不少人會想到總價較低的套房產品，但是在高雄套房要怎麼買才不會變成「套牢」？專家表示滿足交通便利、精華區段、優質管理3個條件，套房出租需求就會穩健，投報率更有機會達到4~5%。

▲精華商圈周邊的套房需求也大，不容易出現空租狀況。（圖／記者陳建宇攝）

高雄因為房價較低，投資房地產的門檻也較低，以套房產品來說，在高雄市只要總價300萬元內就能入手。信義房屋三多捷運店一級專員施智邦表示，在高雄買套房不想吃虧，就要選擇精華的區段買，「地點好才有人租」。例如高雄的蛋黃區、主要商圈等都是適合投資套房的區段。

交通便利也是套房生存的重要條件，施智邦指出，鄰近捷運的地方因為大眾運輸方便，對很多上班族來說都是租屋的好地點，在這樣的地方投資套房也比較穩當。例如以總價300萬元購入的套房，租金每個月1萬元，年報酬率就能達到4%。

另外，社區的管理狀況也是重點，有些舊大樓的套房規劃雜亂、單層戶數多，如果沒有好的管理，整體質感差就很難吸引租客。施智邦表示，部分大樓社區屋齡雖然高但管理得宜，包括電梯也換新、具備垃圾集中處理，租客不用擔心居家安全，承租意願就會更高。

▲知名大專院校周邊的透天改套房很搶手，報酬率亦高。（圖／記者陳建宇攝）

投資套房也有另外1種選擇就是「透天學舍」，買大專院校周邊的透天厝改建成為多個套房出租，施智邦表示在文藻外語大學、高雄餐旅大學等知名學校附近都有很多從透天厝改為透天學舍的案例，相對投入成本較高，但是因為可以隔出更多套房，投報率也更高。例如總價1300萬元的透天學舍，可隔出6間每個月租金8000元的套房，換算下來年報酬率可超過4%，若坪數更大租金更高的產品，年報酬率甚至可以達到6%。