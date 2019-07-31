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五股20年地貌毒瘤有解　房仲：房價難再晉級

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▲▼新北市府今天提出解決五股垃圾山的辦法 。（圖／新北市城鄉發展局）

▲新北市府今天提出解決五股垃圾山的辦法 。（圖／新北市城鄉發展局）

記者黃靖惠／綜合報導

新北市五股垃圾山是地貌毒瘤，20多年無法改善，如今新北市府今天宣布擴大五股都市計劃區，且同步輔導周邊非法業者就地合法，預計2021年完成垃圾山簡易綠化工程，至於未來是否會對鄰近五股洲子洋房價有影響，房仲業者並不看好，認為五股房價想再晉級，仍需著重於交通及綠地等建設，才提升買方購屋意願。

新北市五股垃圾山是地貌毒瘤，不只非法垃圾、廢棄土堆置、周邊還有不少的違章工廠，長達20多年未改善，而今天新北市府市政會議拍板通過將擴大「五股都市計劃區」範圍，並雙頭進行非法業者申請就地合法，完成垃圾山綠美化，預計2021年完成。

「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」範圍，位於中山高速公路以北、五股坑溪以南、二重疏洪道以西及新五路以東的地區，面積約169公頃，為加速改善五股垃圾山當地環境，將於8月13日舉辦說明會，輔導1200多名地主業者就地合法，並於9月1日公告實施試辦，期程至明年底。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，五股市區每坪房價約25萬元，以洲子洋重劃區來說接近交流道，通車便利，最近一年成交單坪價落在26.8萬元，購屋主力為當地居民，少有外地客。

她認為，五股垃圾山問題若能解決，能提升在地居民的生活品質，至於對房價是否能有帶動，仍著重於交通及綠地等建設，或許能提升買方在此購屋的意願，至於房價的部分，短期內不會有大幅帶動，尤其自用購屋人普遍不追價，不過環境提升，有助於支撐房價。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰表示，垃圾山及違章工廠算是不動產市場的嫌惡設施之一，若能遷離當地才屬區域利多，而其鄰近洲子洋重劃區本身仍有生活機能、交通建設等狀況需要改進，整體來說對外地購屋買盤吸引力弱，預估短期內區段房價不至於出現波動。

關鍵字：新北市城鄉發展局五股垃圾山

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