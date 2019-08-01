「自己的建案自己賣」北台7大代銷掏出壓箱寶搶市

▲新建案銷售狀況好不好，最前線的代銷業者感受最明顯。（圖／業者提供）



記者黃靖惠／綜合報導

新案市況好不好，最前線的代銷業者感受最明顯，也間接反映在代銷自建案量數據上，根據《住展》雜誌統計，北北桃今年7大知名代銷業者海悅、甲桂林、信義、創意家、甲山林等，看好市況搶推自建案，總銷逾350億元。住展雜誌企研室經理何世昌指出，代表業者拿出自己口袋裡的錢、真真實實的押寶房市復甦。

《住展》雜誌統計，北台灣海悅、甲桂林、信義、創意家、甲山林，以及桃園圓石灘、五十甲等7大代銷業者，均推自建案搶市，總銷金額逾350億元，其中海悅、甲桂林今年推案策略改轉攻中、小坪數房型宅，分別於鶯歌重劃區、及淡水紅樹林推新案。

另外創意家、信義代銷則爭相推出品牌代表作，其中創意家廣告代表作「華山川」在今年重新推出，該案標榜建築外觀的金屬弧形曲線，是以航太技術，並運用大片曲面金屬所構成，號稱為國內首創的創意設計，總銷約20億元。信義代銷今年將再次推出自建案「嘉和」，位置在板橋江翠北側重劃區，總銷約30億元。

桃園知名代銷圓石灘與五十甲雙雙推出新的自建案，以圓石灘今年接力推出「京澄無為（B）」、「京澄軒朗」、「京澄謙苑」等自建案，是今年自建案件數最多的代銷。

五十甲則在楊梅推出「夢想莊園Ⅱ」，戶數共54戶，是唯一規劃透天厝的代銷自建案，且總價壓在千萬之內，走低單、低總價路線。

何世昌指出，2014年房市反轉以後，代銷自建案量已經低迷多年，今年卻爆發式成長，且國內排行前幾大代銷幾乎全都出手推案，說明業者拿出自己口袋裡的錢、真真實實的押寶房市復甦。假如今年代銷業者押對寶，明年代銷自建案量不排除會再更高。