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省錢租老平房！哥年出5車禍、鄰居以為有老人同住　她憶：爸媽飲料裡偷摻符水

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▲▼車禍。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲哥哥搬進這間房子後不斷出車禍。（示意圖／Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

為了省錢舉家搬進老房，沒想到每個人都接連遇到怪事。一名女網友分享了幼時搬家後的撞鬼事蹟，不僅哥哥莫名在1年內出了5次車禍，她和媽媽都有「被壓過」的經驗；即使搬離之後，她也從來不敢走近那間曾經住過的老房，深怕不小心就帶了什麼回家。

一名女網友在Dcard上發文分享小時候的恐怖回憶，她表示小時候有段時間因為家裡比較辛苦，爸媽為了省錢，就租了一間老平房舉家搬進去，「那房子的老是外觀就能感覺到年代的那種老，屋頂是瓦片鋪成，大門是紅色雙鐵門，圍牆是灰磚。」

然而原PO表示，他們一家搬進去後問題不斷，像是哥哥1年就出了5次車禍，廟公還說有個年輕女生跟在哥哥身後，疑似想要抓交替。哥哥為此也喝了好幾次符水，直到搬出去跟女友住之後，情況才終於改善。不僅如此，原PO的姊姊原本身體就很健康，「2年用不到1次健保卡的那種」，但卻在住進老平房後不斷生病，連續發燒2、3天不退，難受到大哭。

原PO接著又說，她發現，雖然爸媽好像知道家裡有點不對勁，對他們卻又隻字不提，只偶爾會聽到爸媽耳語「要帶哥哥或姊姊去廟裡」、「睡覺有沒有被壓」，或是偷把符水摻進飲料裡給他們喝，打開櫃子也可見到多張平安符。

▲▼護身符,平安符。（示意圖／記者陳致平攝）

▲原PO家充滿平安符。（示意圖／本報資料照）

原PO表示，每次直接問媽媽家裡是否怪怪的，媽媽都要她安靜別多想；久而久之，她也以為是自己八字比較重才會沒事，然而後來發生了一件事，才顛覆她這樣的想法。

女網友回憶道，當時哥哥搬走之後，她就搬進哥哥的房間，但是每晚都難以入眠，甚至會一直聽到老木門被人開開關關的聲音，但經過確認以後發現根本就沒有人會在那時候進出。

某天晚上，原PO獨自睡在雙人床上，卻感到有人從背後把她抱緊，雖然感到很熱，卻不斷冒冷汗。原PO以為是媽媽跑來跟她睡，轉過頭張開眼，卻看見眼前有個沒什麼血色的女子跟她臉貼臉，長長的頭髮還纏在她身上，充血的眼睛死盯著她，直到她迷迷糊糊之中睡著。

▲影子,鬼屋（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO半夜被長髮女糾纏。（示意圖／Pixabay）

原PO隔天起床後就衝著媽媽發脾氣，問媽媽為何半夜要跑來跟她擠，還把她的手抓到流血；然而媽媽看著她的手，卻露出一臉茫然的表情，彷彿什麼都不知道。原PO好奇問媽媽「不是妳嗎？」媽媽才急忙回說「是我啦！」隨後去學校的路上，原PO坐在機車後座、望著媽媽短髮的背影，心裡才驚覺「可是昨天那女的頭髮很長......。」

原PO透露，雖然從那之後她就沒見過長髮女了，但某次在夢裡，她看到自己和鄰居小孩在家門口玩時，幾個小朋友突然輪流用手指著她家，說有人招手要她回家。她隨後回頭望向紅色的大門，發現有個婆婆死氣沉沉地盯著她招手，指定要她回家，還好隨後她就夢醒了，但是婆婆的長相卻沒有在她的腦海裡消失過。

直到長大搬新家後，姊姊才和原PO聊到那間陰森森的平房，姊姊除了記得自己不斷生病，還記得他們搬走時，鄰居跑來問媽媽「你們家老太太不跟你們一起搬去新家住嗎？」這句話讓媽媽嚇到了，因為家中從來就沒有老人同住，但鄰居卻常看到一位老太太進進出出，所以才會這樣說，而這件事隨後也被爸爸媽媽壓了下來。

▲▼ 婦人,奶奶,祖母,阿嬤。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲鄰居說常看到一位老太太進出原PO家。（示意圖／Pixabay）

原PO聽完恍然大悟了，心中馬上就知道是小時候夢裡的那個婆婆，「我感覺的出來，那老太太是在裡面過世的，那是她家。抓傷我的那女人，是我哥帶回家後，就留下來的。」

原PO表示，這間屋子現在依然還在原地，自己偶然經過那一帶時都不敢久留，只敢遠遠地看著，深怕被屋裡的其他物體認出來、跟著回家。原PO還說，她大學時交了男友，男友的表弟有極度敏感的體質，她向表弟敘述這些事情時，對方竟然急忙阻止她繼續說下去，還說腦海裡閃過了一間「紅色鐵門的老平房」，怕再說下去會不舒服。

網友們看完都狂爆雞母皮，「好麻啊」、「房子大概要打掉，曬太陽」、「好可怕」；原PO覺得全家還能在裡面生活5年，神經真的很大條，同時也很慶幸自己和哥姊都順利長大了。

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關鍵字：Dcard靈異撞鬼符水

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