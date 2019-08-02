影／泡泡飯店結盟泡泡先生打造主題客房、下午茶　吸網美打卡

記者詹宜軒／台北報導

標榜全台首間專為女性打造的「泡泡飯店hotelpoispois」，今年將邁入營運第2年，夏季推出與法國知名卡通人物BARBAPAPA泡泡先生的主題樓層客房、與專屬下午茶，粉色氛圍吸引不少網美朝聖打卡。7月31日，更公開頂樓空中酒吧，伴隨不同節慶及氛圍變換顏色的發光走道，與東區夜景，互相輝映，開幕當晚，即有上百民眾預約入場，話題十足。

▲泡泡飯店hotelpoispois外觀。（圖／富裔實業提供）

▼泡泡先生主題客房。（圖／翻攝自hotelpoispois臉書專頁）

國礎建設機構旗下的富裔實業，跨足飯店經營，首間位於台北市東區的「泡泡飯店hotelpoispois」，由富裔實業董事長祝文定的千金祝宜敬親自操刀規劃，78年次的祝宜敬，從女性思維出發，將該飯店定位為時尚精品飯店，並邀來包括ELLE雜誌、ANNA SUI等品牌進行異業結盟。而今年夏天，則邀來法國知名卡通人物BARBAPAPA泡泡先生，合作推出全球唯一主題樓層客房、和專屬法式下午茶，從泡泡餐廳、客房走廊及房間內的擺設、佈置，都充滿泡泡先生身影，還有聯名款化妝包、mini bar小物、以及限定房卡套等，皆能特別提供給旅客當紀念品。

祝宜敬指出，「飯店在9月將營運滿2年，現在平均住房率可達7成，顧客多半年齡層在18~35歲間，而餐廳部分，則有75%為女性，顯示我們已經做出市場區隔性。」而該飯店目前平均單晚房價約3000元，39間房中，標準房型約5坪，除1樓主題餐廳外，2樓為私人包廂，另外在7月31日，則公開頂樓空中酒吧。

▲泡泡飯店hotelpoispois空中酒吧。（圖／富裔實業提供）

祝宜敬說，「酒吧擁有270度無邊際視野，可一覽台北101與城市夜景，伴隨不同節慶及氛圍，還有變換不同顏色的發光走道、各式發光家具、與酒吧設計。」開幕當晚，來自英國知名DJ孫麥傑也到場表演，吸引上百粉絲共襄盛舉。另外，祝宜敬也透露：「飯店近期與EPSON品牌合作，打造包層枕頭影院主題客房，影像直接投影在天花板上，讓房客可以躺著看電影，可享受自在、舒適，不受打擾的影院時光，也是一大賣點。

▼富裔實業董事長祝文定（左）、泡泡飯店經理祝宜敬合影 。（圖／記者湯興漢攝）

▼泡泡飯店空中酒吧開幕邀來英國知名DJ孫麥傑表演 。（圖／記者湯興漢攝）