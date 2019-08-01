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人潮就是錢潮！饒河夜市店面2年漲2倍　師大夜市慘墊底　

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▲▲饒河夜市也是許多人想要逛夜市的好選擇！（圖／記者黃克翔攝）

▲饒河夜市周邊店面均價，2年成長226%。（圖／記者黃克翔攝）

記者張菱育／台北報導

夜市商圈是否有觀光人潮？也連帶影響著商圈內的店面行情，交通方便的饒河夜市，近期店面交易行情，最高每坪上看350多萬元，2年店面交易價增幅高達226%，成為台北各大夜市中，店面漲幅最大、最貴的商圈。

根據住商不動產統計實價登錄資料，台北各大夜市周邊店面成交行情，因店面成交量少，所以價格落差大，其中饒河夜市於2018年時店面均價來到最高，平均每坪357.8萬元，相較2016年的每坪109.6萬元，大幅成長226%。

中信房屋忠孝加盟店經理翼光明表示，近期因政府放寬危老案認定門檻，只要重建計畫範圍內的危險老舊建物，超過總面積的一半，就可以申請危老重建，因此建商也看好老舊透天型的商三用地，導致該類型店面單坪單價也較高，拉升區域店面行情。

而饒河夜市因鄰近松山火車站、捷運松山站，讓觀光客一出站即可抵達夜市，交通方便，租金行情方面分為內圍及外圍，夜市內圍600公尺內租金每坪約7000~8000元，且常常是滿租、一攤難求的狀態。而外圍店面又分為八德路的陽面與陰面，陽面店面租金每坪約1500~1700元；八德路南側店面則生意冷清，租金每坪僅約1000~1200元，還是難以出租。

寧夏夜市被譽為北台灣最好玩的夜市之一，但因為商圈釋出少，價格也就水漲船高。該區2018年店面均價每坪206.7萬元，較2016年約成長177%。交易較穩定的為士林夜市，近4年平均店面行情在每坪101.3~196.42萬元，但今年均價也較2016年的196.42萬元高點，跌約48%。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，士林夜市範圍大，年度皆有穩定成交，也站穩百萬大關，雖然最近市場傳出某些租客換手，造成商圈空置，不過因為商圈仍是北市觀光重鎮，區域人流堪稱穩定，置產型買家也願意青睞。

師大夜市周邊店面則小跌4成左右，徐佳馨分析，店面由於成交量小，個案差異大，往往區域價格波動也明顯，以這幾個商圈的成交資料來看，過去因住戶與店家不愉快的師大商圈，經過一段時間盤整，近期已經趨於穩定，商圈內也以服飾等靜態業種為主，但由於租金回歸正常，價格表現也就不如全盛時期。

▲▼今年台北各大夜市店面行情。（圖／住商不動產提供）

關鍵字：台北夜市店面租金實價登錄住商不動產中信房屋

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