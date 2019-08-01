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台中海線利多助攻　年交易量暴增3成

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▲▼台中房市。（圖／ETtoday）

▲台中7月買賣移轉棟數年增3成。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者黃靖惠／綜合報導

六都7月買賣移轉棟數陸續公布，其中台中總量達到4540棟，年、月成長達3成以上，對此台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰說明，台中3屯區傳統房市熱區狀態好外，另外海線梧棲、烏日因台中港、高鐵等利多，本月新案交屋狀況佳，且北區麗寶造鎮案爆量交屋潮推升整體表現。

北部目前公布的桃園、台中兩都，其中桃園市單月達4054棟，月增18.12％，年增22.55％；台中市4540棟，月增36.99％，年增34.52％，至於新北及北市仍未公布。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰表示，桃園市龜山區、台中市北區出現爆炸性交屋潮，配合該直轄市原本交易熱區量能恆溫，帶動該整體移轉棟數，也因將邁入民俗月，又逼近總統大選政經震盪期，買賣雙方把握當下見好成交，免於夜長夢多。

再來，台中本月有如此大幅度成長，陳炳辰分析，台中北區麗寶造鎮案爆量交屋潮推升整體表現，傳統房市熱區北屯區、西屯區狀態也相當好，各有676棟、610棟，月成長65.58%、56.81%，顯然北屯區的親民買盤，與西屯區的高價買盤同步下場搶房，加上包括梧棲、烏日也因台中港、高鐵等利多建設，新案交屋狀況佳，令該區交易量佳，都帶動整體台中房市開出紅盤。

陳炳辰指出，今年上半年全台移轉量來到14.4萬棟，為2015迄今最高，以往年總統選舉前夕盤勢來看，下半年與上半年量能仍多是各半態勢，即便今年選情相較參雜更多兩岸因素，局勢更不穩定，但影響程度尚屬間接，全年還是有很大機會落在28～29萬棟，確立房市逐步回溫狀態。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，今年買氣明顯回溫，上半年交易量普遍成長，不過7月中古市場買氣普通，主要延續六月的市場熱度，以及簽約後需要經過貸款程序之因素，建物買賣延遲反應在7月，再加民俗月將到，許多建案搶在鬼月之前交屋，加上買方趕農曆7月前入厝，各地買賣移轉棟數因此爆出大量。

關鍵字：六都地政局買賣移轉棟數台中海線

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