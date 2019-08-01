地價稅該誰繳？831大限前移轉　苦主就是誰

▲8月31日當天房子是誰的，該年度的地價稅就他付。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／綜合報導

體育界有所謂的交易大限，也就是在某個時間點之前球隊必須完成所有的球員交易，之後當年度就不能再做交易，而房屋買賣也有所謂的「831大限」，也就是在8月31日當天房子是誰的，當年度的地價稅就是這個人全額負擔。

每年度的地價稅課徵時間是11月，課稅所屬的時間則是當年度的1月1日到12月31日，而地價稅的繳稅義務人是誰？鴻毅地政士事務所所長謝志明表示，8月31日當天所有權人是誰，不論實際擁有土地時間的長短，他就是當年度地價稅的繳稅義務人。

謝志明表示，民眾可以記1個口訣「返校日之前完成移轉」，因為一般9月1日開學的前1天8月31日，都是返校日，因此要在「返校日之前」完成產權移轉。簡單來說，8月31日當天產權是誰的，那個人就要付地價稅。

不過實務上，通常地價稅還是買賣雙方一起負擔。謝志明表示，基於使用者付費的概念，其實買賣房子時都會幫買賣雙方算好比例，例如房子在9月15日過戶，繳稅義務人是賣方，但地政士會計算9月15日以後，買方持有的天數，按比例計算買方應該負擔的地價稅並墊付，讓賣方去付當年度的地價稅。

▲地上權的產品因為民眾沒有土地所有權，因此不用繳地價稅。（圖／翻攝GoogleMap）

謝志明表示，一般來說地政士都會幫買賣雙方計算好，但若沒有計算這個部分，消費者記得要提出這個合理要求，以免自己權益受損。另外，也不是所有的房子，都要繳地價稅，例如地上權的產品，因為土地所有權人不是購屋民眾，因此不需要繳地價稅。