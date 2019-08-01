擺脫「不合理」低量　高雄7月房市交易量年增1成

▲楠梓區在今年7月的成交量是高雄市第1名。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

7月的買賣移轉棟數出爐，高雄市7月的交易量3242棟，比起6月多195棟，微幅增加6.3%。房仲業者表示，過去2年，高雄的中古屋交易量呈現「不合理」的低量，今年明顯活絡不少，雖然有總統大選因素干擾，但預計下半年高雄房市，還是可以穩定發展。

根據高雄市地政局發布的資料，高雄市7月的建物買賣移轉棟數為3242棟，比起6月的3047棟、增加195棟，增幅為6.3%。若與去年7月的2925棟比較，多了317棟，增幅為10.8%。今年1~7月高雄市的建物買賣移轉棟數為2萬2926棟，比起去年同期的1萬9310棟，多了3616棟、增幅為18%。

▲7月高雄市成交量前3名是楠梓、三民和鳳山區。（圖／翻攝高雄市地政局網站）

不過比對近期各房仲所發布的高雄市中古屋交易量，數字多為下滑，官方交易量數字反而增加，信義房屋高一區協理陳毓禮表示，這是因為過去1~2年推出的預售建案，今年陸續交屋所致，6、7月的中古屋交易量，確實些微下滑，但比起前2年高雄中古屋出現「不合理」的低量，今年表現則堪稱活絡。

陳毓禮指出，今年上半年高雄房市的熱潮，除了高雄市長韓國瑜帶來的熱潮之外，也是前2年不合理低交易量的反彈，而過了上半年的熱潮，6、7月開始房市交易趨於穩定，即便下半年有總統大選因素干擾，高雄成為全國目光焦點的態勢已定，不論哪個總統候選人都會把高雄市為重要的角力城市，對高雄發展更有幫助。