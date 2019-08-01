台南也有捷運議題加持？建設利多　推升房市交易量月增18%

▲台南今年房市交易穩定，尤其永康區交易量大。（圖／翻攝GoogleMap）

記者陳建宇／台南報導

台南市今年來的房市交易量表現穩定，除了遇到農曆年的2月，以及6月不到2000棟之外，其餘月份交易量均超過2000棟，7月的買賣移轉棟數出爐更比6月大幅增加近18%，房仲業者表示，台南仍有建設利多，加上沒有打房的利空因素，今年房市持續往上走的態勢不會變。

7月台南的建物買賣移轉棟數為2253棟，比起6月的1910棟多了343棟，增幅為17.9%，若與去年7月比較增加了443棟，增幅為24.4%。今年1~7月台南市的買賣移轉棟數為1萬3794棟，起去年同期的1萬2584棟多了1210棟，增幅為9.6%。

從各項數據看來，台南市的房市交易量的都呈穩定成長，信義房屋台南復國店店長李聿旌表示，台南不論新建案或中古屋的交易量今年都穩定發展，主因在於比起其他縣市，台南仍有不少建設開發利多，幾個重劃區如平實營區、永康砲校、高鐵歸仁等地都吸引建商競標土地。

▲台南捷運將是房市發展的重要利多。（圖／台南市捷運工程處提供）

另外，如台南捷運的藍線，已經進入綜合規劃招標的程序，李聿旌認為該建設對於台南市中心的幫助，將會非常大，雖然形式未定，而且勢必要經過一段交通黑暗期，但長期看是絕對的利多。

而台南市交易量最大的還是永康區，7月買賣移轉棟數為446棟，遙遙領先第2名東區的285棟，李聿旌表示，比起其他行政區，永康擁有更多的移入人口，包括許多來自南科的民眾，因為永康比起善化、新營更靠近台南市區，生活機能、學區都更方便，因此可以吸引民眾購屋。