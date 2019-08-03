東京新房銷售量27年來最低　「超新二手屋」對尬房價呈現僵局

▲日本房市出現僵局。（圖／示意圖／Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

日本東京房價原先在國際上數一數二高，但在近日日本不動產經濟研究所發表的數據上顯示，2019上半年東京的住宅發售量比同期少13％，主要的原因來自於買方開始對於二手屋較為有興趣，加上近期二手屋屋齡日漸偏新，相對價格比新房實惠。

根據《日經新聞網》報導，2019上半年東京住宅發售量減少，這是在3年內首次出現減少的狀況，甚至降到經濟泡沫化後的最低水準。專家分析，二手房的人氣比往年還高，加上二手屋齡沒有過去老舊，有想要購買房子的人，往往會願意多花時間來研究、購買。

▲東京鬧區房價居高不下，反讓二手屋有機可趁。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

然而新建住宅受到銷售不振的情況影響，庫存持續增加，截至今年6月底待售庫存還有7438戶，比起一年前多增加了1070戶，意外的是東京圈2019年上半年的住宅均價為6137萬日元比過往年還要高，主要原因是市中心的高房價拉高了平均。原先東京的不動產價格就已經出現居高不下的情況，如今滯銷的情況、與二手屋對打的情況，也讓東京房市出現僵持情況。

不動產經濟研究所主任研究員松田忠司表示，政府10月份所提供的消費稅增稅前，照理說會造成一波搶購，但卻沒有「但其實願意購買房子的客人，仍對於房市有夠高度的研究熱忱」。相較於新房的情況，二手屋自2018年開始許多屋齡大約3年的心房，都在二手房市上大放異彩。