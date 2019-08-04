印度新德里「辦公室租金全球第9貴」　連中國信託都撐不住搬家！

▲印度新德里康諾特廣場租金昂貴。（圖／翻攝自維基百科）

記者陳亭伃／綜合報導

台灣人總喊台灣房價偏高，但全球房市走勢同樣成往上的趨勢。根據國際不動產諮詢顧問公司世邦魏理仕（CBRE）報告指出，印度首都新德里的辦公租金竄上，竟名列世界第9貴，就連台灣的中國信託銀行也都計畫搬離。

根據《印度斯坦時報》報導，CBRE發表的最新「全球主要城市成本調查」中，提到印度新德里中心地帶的康諾特廣場（Connauht Place）辦公室租金每平方英尺就要144美元，昂貴程度飆上世界第九名。康諾特廣場在新德里具有指標性，幾乎每年調漲，就連台灣唯一在印度設分行的中國信託，也都重新計畫設點位置。

中國信託銀行於新德里的分點已經進駐20年，但面對節節升高的房租也底擋不住。目前計畫將在八月底、九月初搬到航空城（Aerocity），據悉中國信託銀行原先在康諾特廣場的辦公室，因為處於一樓精華地帶，每平方英尺要250美元。

被CBRE認為相當可惜的是，康諾特廣場商業活動相當活躍，但卻因為辦公室租金越來越高，導致許多企業撤點、搬離。同樣是印度金融重鎮的孟買班德拉柯拉（Bandra Kurla Complex）每平方英尺為90.67美元，可看出差異。

此外，英國倫敦居全球第2貴，之後緊接著是香港九龍、紐約曼哈頓城中區（Midtown Manhattan），北京排名第5。