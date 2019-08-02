重慶南路書街失定位！元大銀、漢堡王舊店面　空置半年無人問

▲中正區重慶南路一段「金融廣場大廈」的1、2樓店面，遠東銀行以每月78萬元租下。（圖／記者范綱儀攝）

記者張菱育／台北報導

台北市重慶南路過去多為書店或銀行，隨著時代變遷、自由行風氣盛，書店、銀行接連撤出，轉變成旅館一條街。近期，卻又出現銀行業者「回籠」的跡象。根據最新實價揭露，重慶南路一段「金融廣場大廈」的1、2樓店面，5月時，由遠東商銀以每月78萬元租下，甚至創該路段月租最高紀錄。

「金融廣場大廈」的1、2樓店面租賃面積共約276坪，租金包含2個機械車位，據查，該店面原由經營28年的「馬哥孛羅麵包」承租，該麵包店於2017年初撤租後，始終空置。今年5月，終由遠東商業銀行承租，記者實際走訪該店面，目前尚未有任何裝潢跡象，外觀依舊鐵門深鎖，空置狀態中。

香港商匯泓不動產台灣分公司副總吳懿倫指出，每月78萬元的租金已此路段來說偏高價，但若是由銀行業者承租，租金算是合理範圍，推估是因該銀行在此尚未有據點，為區域需求，因此選擇承租此路段。

另外，觀察《591房屋交易》網站上面的待租物件，同樣位於重慶南路一段的待租店面約有18筆，其中目前待售最高開價的是元大銀行館前分行舊址，月租金開價93.5萬元，該店面位於角間店面，總坪數約94坪，換算單坪月租金高達9947元。

▲「元大銀行—館前分行」舊址，網站上月租金開價93.5萬元。（圖／翻攝自591房屋交易網）

吳懿倫認為，元大銀行館前舊址店面租金偏高，因此新租方詢問度低，若屋主願意讓價，或許月總租金在80萬元以下，才有可能順利脫租，而此店面坪數與租金，較適合承租的業者包含銀行業、服飾業以及大型連鎖餐飲業等，而此路段租金行情每坪約在5千元~1萬元左右。

▲元大銀行館前分行舊址。（圖／記者范綱儀攝）

此外，同路段原本由「漢堡王」承租的1樓店面，現也招租中，92坪店面月租金開價25萬元，換算每坪月租約2717元，據了解，該店面已空租2年多，尚未找到承租方。顯示不管是大型銀行業還是連鎖餐飲業，都紛紛退出重慶南路商圈。當地業者透露，重慶南路上的大坪數店面，通常至少要等半年才有機會脫租。

▲位於北市重慶南路一段的「漢堡王」舊址，也釋出待租資訊。（圖／翻攝自591房屋交易網）

▲原本位於重慶南路一段66號的「漢堡王」，目前門口貼出待租訊息。（圖／記者范綱儀攝）

信義房屋西門店專案經理蘇志昇指出，台北車站商圈以館前路、懷寧街、信陽街較為熱鬧，而因為近年網路盛行，導致民眾閱讀、及使用網路銀行等的習慣改變，讓重慶南路過去多書店、及銀行的型態轉變，反而近年較多商旅進駐，光大型連鎖商旅就大約有7~8家。