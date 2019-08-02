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重慶南路書街失定位！元大銀、漢堡王舊店面　空置半年無人問

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▲▼台北市中正區重慶南路一段77號，「金融廣場大廈」的1、2樓店面，遠東銀行以每月78萬元租下。（圖／記者范綱儀攝）

▲中正區重慶南路一段「金融廣場大廈」的1、2樓店面，遠東銀行以每月78萬元租下。（圖／記者范綱儀攝）

記者張菱育／台北報導

台北市重慶南路過去多為書店或銀行，隨著時代變遷、自由行風氣盛，書店、銀行接連撤出，轉變成旅館一條街。近期，卻又出現銀行業者「回籠」的跡象。根據最新實價揭露，重慶南路一段「金融廣場大廈」的1、2樓店面，5月時，由遠東商銀以每月78萬元租下，甚至創該路段月租最高紀錄。

「金融廣場大廈」的1、2樓店面租賃面積共約276坪，租金包含2個機械車位，據查，該店面原由經營28年的「馬哥孛羅麵包」承租，該麵包店於2017年初撤租後，始終空置。今年5月，終由遠東商業銀行承租，記者實際走訪該店面，目前尚未有任何裝潢跡象，外觀依舊鐵門深鎖，空置狀態中。

香港商匯泓不動產台灣分公司副總吳懿倫指出，每月78萬元的租金已此路段來說偏高價，但若是由銀行業者承租，租金算是合理範圍，推估是因該銀行在此尚未有據點，為區域需求，因此選擇承租此路段。

另外，觀察《591房屋交易》網站上面的待租物件，同樣位於重慶南路一段的待租店面約有18筆，其中目前待售最高開價的是元大銀行館前分行舊址，月租金開價93.5萬元，該店面位於角間店面，總坪數約94坪，換算單坪月租金高達9947元。

▲▼「元大銀行—館前分行」舊址，網站上月租金開價93.5萬元。（圖／翻攝自591房屋交易網）

▲「元大銀行—館前分行」舊址，網站上月租金開價93.5萬元。（圖／翻攝自591房屋交易網）

吳懿倫認為，元大銀行館前舊址店面租金偏高，因此新租方詢問度低，若屋主願意讓價，或許月總租金在80萬元以下，才有可能順利脫租，而此店面坪數與租金，較適合承租的業者包含銀行業、服飾業以及大型連鎖餐飲業等，而此路段租金行情每坪約在5千元~1萬元左右。

▲▼台北市中正區重慶南路一段15號，「元大銀行—館前分行」舊址。（圖／記者范綱儀攝）

▲元大銀行館前分行舊址。（圖／記者范綱儀攝）

此外，同路段原本由「漢堡王」承租的1樓店面，現也招租中，92坪店面月租金開價25萬元，換算每坪月租約2717元，據了解，該店面已空租2年多，尚未找到承租方。顯示不管是大型銀行業還是連鎖餐飲業，都紛紛退出重慶南路商圈。當地業者透露，重慶南路上的大坪數店面，通常至少要等半年才有機會脫租。

▲▼位於北市重慶南路一段的「漢堡王」舊址，釋出待租資訊。（圖／翻攝自591房屋交易網）

▲位於北市重慶南路一段的「漢堡王」舊址，也釋出待租資訊。（圖／翻攝自591房屋交易網）

▲▼台北市中正區重慶南路一段66號，「漢堡王」舊址店面，待租1樓與地下室店面。（圖／記者范綱儀攝）

▲原本位於重慶南路一段66號的「漢堡王」，目前門口貼出待租訊息。（圖／記者范綱儀攝）

信義房屋西門店專案經理蘇志昇指出，台北車站商圈以館前路、懷寧街、信陽街較為熱鬧，而因為近年網路盛行，導致民眾閱讀、及使用網路銀行等的習慣改變，讓重慶南路過去多書店、及銀行的型態轉變，反而近年較多商旅進駐，光大型連鎖商旅就大約有7~8家。

關鍵字：台北重慶南路書店銀行元大銀遠東銀漢堡王香港商匯泓不動產信義房屋

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