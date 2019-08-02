颱風天赤腳拜訪屋主　8年級房仲靠「誠意」2個月賣6間房

▲信義房屋西屯店主任涂凱迪，僅入行2年半即晉身有殼一族。（圖／信義房屋提供）

記者張菱育／綜合報導

今年僅25歲的涂凱迪，現擔任信義房屋西屯店主任，進入房仲業僅2年半的時間，他有著誠懇且站在客戶的立場思考的態度，讓他獲得客戶的信任，今年最佳紀錄是在2個月內、成交6間房。他認為，「基本服務做好，重複做，就是不二法門。」

涂凱迪大學就讀嶺東科技大學資訊網路系，因著媽媽的工作是房地產相關，耳濡目染之下也對房地產抱持高度興趣，升大四的暑假就幫媽媽帶看房子，從中也發現自己很喜歡跟陌生人聊天，雖然當時對房子還是一知半解，但是也樂於多接觸不同的人、事、物，在大四時就立下畢業後要當房仲的心願。

畢業後，他選擇全台都是直營店、正派經營、有上市的信義房屋，但是剛開始進入這行就覺得很受挫，因為大多人對房仲還保有傳統的刻板印象，認為房仲只會擾亂市場價格而已，陌生拜訪時屢屢被客戶當面「洗臉」，後來店長告訴他，「房仲工作主要是協助客戶買賣房子，是在做幫助客戶的事情，不要認為自己在社會上的地位不高。」

涂凱迪重新振作，「基本事，重複做」舉凡按門鈴、發傳單、每天都要求自己要有固定的開發時間，並且也向有經驗的學長姊請益，將他們的經驗轉化成為自己的作業方式，也從中學習如何站在客戶的立場思考，將每位客戶都當成自己的朋友，且將房子的優缺點都一一如實告知，讓他的工作不只是賣房，而是經營人與人之間的關係。

▲涂凱迪學習如何站在客戶的立場思考。（圖／信義房屋提供）

有次他幫一位屋主賣30年的透天，買方看了很喜歡，但是身為企業主的屋主，主觀意識強，開價高於市場行情，買賣雙方對價格僵持不下，無法達成共識。涂凱迪每天親自到屋主家裡拜訪，回報買方的情形，當時適逢颱風天，外面下著大雨，他被雨淋的腳和鞋子都淋溼了，只好光著腳搭電梯上屋主的家，連續幾天下來，屋主也被他的認真、誠懇的態度打動，願意降500萬元賣房，涂凱迪笑著說，「這是辛苦換來的成果」。

涂凱迪工作之餘，還喜歡打籃球、上健身房，身高187公分的他，常常在籃球場擔任搶籃板的工作，他認為「搶籃板就跟做業績一樣，一次投不進，就再投第2、3次」，因著他這樣的好勝心以及不屈不饒的精神，也讓他在短短2年左右的時間當上主任，也在今年買下自己的房子，晉身為有殼一族，在8年級生當中，闖出自己的一片天。

▲涂凱迪僅入行2年半即晉身有殼一族。（圖／信義房屋提供）