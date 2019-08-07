頂客女想搬外島省房貸！網秒「戳破幻想泡泡」打臉：只比台北便宜

▲原PO認為外島的房價比較低，對於頂客族壓力較小。（示意圖／記者彭懷玉攝）



網搜小組／鄒鎮宇報導

有人喜歡都市的便利，相對也有人喜歡離島美離的風景。一名女網友表示，她認為住外島除了教育、醫療上不如都市，但風景優美、房價也不高，倘若沒有想要結婚生子，「是不是很適合搬到外島？」豈料，該文一出釣到外島居民，告訴原PO可怕的真相。

該名女網友在網路論壇PTT發文表示，她這一生不打算追求什麼，更不想結婚生子，只要和另一半在一起就好，簡單的過一輩子；因此，過多的房貸不是她想背負的責任，希望可以讓壓力減輕一點。

她說，她從沒去過台灣的外島，但聽說外島的醫療資源、教育資源都非常匱乏，但相對的環境優美，猜測房價也會比較低，將她所知居住外島的優缺點一次打出，希望可以詢問網友相關意見，以她的想法是否適合移居到外島？

▲網友戳破原PO的幻想，因為外島的房價並沒有比較便宜。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



有網友認為原PO對於外島的想像都是刻板印象，「外島的房價其實並不低廉，有的房子甚至被炒到了一千多萬」、「以澎湖來說，比台北便宜，但大概跟嘉義、台南甚至是高雄差不多」、「教育資源確實不豐富，但軍公教人口並不少，所以整體在教育上也算是有重視」、「物價的話也都是從本島運過來，並不會特別便宜」。

但也有人認為，「空氣確實特別不錯，有空可以來玩看看，澎湖蠻多外地人來工作」、「現在外島有網購，消費上其實並沒有特別不方便」、「外島環境確實相較幽美，空氣較為良好。」