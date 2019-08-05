長腿小模棄百萬年薪　立志當「摔不破的花瓶」轉戰房仲

▲東森房屋桃園平鎮山仔頂店房仲陳虹惠。（圖／東森房屋提供）



記者黃靖惠／綜合報導

今年30歲的陳虹惠從事4~5年網拍業，且身兼服飾模特兒，年薪將近百萬元，個人臉書上滿滿網紅美照，累積數千名粉絲追蹤，一度被笑是「最美麗的花瓶」，為證明自己的能力，加入房仲業，靠著「如果真的要當花瓶，那也要當個摔到地上、也不會破的花瓶」的信念，入行一個半月，已累積相當客源。

陳虹惠有著白皙的皮膚、烏黑的長髮、以及一雙長腿，如此亮麗的外表，隱藏著過往豐富的閱歷，除在漁港叫賣過魚貨、也在飲料店打過工、從事過倉儲、美容美髮產業。之後專心在家經營網拍服飾，累積一批忠實的粉絲，曾創最高單月營業額20~25萬元、年薪近百萬元，才剛與前夫離異，如今單身，育有1女。

▼陳虹惠轉換跑道擔任房仲。（圖／記者黃靖惠攝）



回憶專心投入網拍事業的時期，她笑說：「當時與世隔絕，每天除回覆網友的訊息、寄送貨物、以及拍攝服飾商品照外，其餘時間幾乎不會接觸到別人，過得很封閉的日子。」也因同時身兼服裝模特兒，能夠不定時穿上美美的服飾、鞋包拍照，每月也有不錯的獲利，也被笑是「花瓶」最佳代言人。

▼東森房屋桃園平鎮山仔頂店房仲陳虹惠。（圖／記者黃靖惠攝）



隨著網拍競爭對手逐年增加，獲利漸漸減少，甚至營收砍半，也開始反問自己還可以做多久？她表示，「自己不想10年後的專長只有賣衣服，與其坐以待斃，不如勇敢奮鬥，後來決定加入房仲行列。」

陳虹惠笑說，房仲不只沒有保障底薪，還得騎機車東奔西跑，並忍受風吹日曬雨淋，也無法朝九晚五，有時得單獨帶客看屋，可能具危險性，起先家人很反對轉行房仲業，也一度被質疑是否能夠勝任。但這反而激起鬥志，越是想挑戰自己，透過朋友介紹去面試。

▼陳虹惠從網拍模特兒的身分轉換擔任房仲。（圖／東森房屋提供）



她表示，不僅家人質疑是否能勝任房仲工作，就連面試也被問「網拍做得好好的，為何會想來辛苦的房仲業？」可能基於不服輸的心態，想也沒想就回覆「不想一直當個花瓶」，如果真的要當支花瓶，那也要當個能吃苦耐勞，並且摔到地上也不會破的花瓶，或許是當時那股不服輸的氣勢，以及自信，只與老闆短短對談幾句話，就成功被錄取了，目前在東森房屋桃園平鎮山仔頂店服務，初入業界1個半月，已經接手10多組客人。

「擇你所愛，愛你所擇」從網拍模特兒到房產圈有很大差異，她表示，自己要學的東西還很多，為了要加緊腳步跟上前輩們，如今只要一有空就到店內熟習業務，並積極開發客戶，相信有店長、前輩熱心的協助下，能夠更快獨當一面，未來的人生目標是希望讓爸媽提前退休，並且年薪能破百萬、存夠錢買下一間透天別墅，讓女兒可以過更好的人生。

▼陳虹惠平日熱愛運動。（圖／東森房屋提供）

